泄露代码显示小米新机有望支持5倍光学变焦/50倍数码变焦

IT之家10月11日消息 随着移动CMOS技术的不断发展，专门的相机已逐步被手机所取代，尽管仍有很大的改进空间，不过近年来手机镜头及相机模块都取得了长足的进步。华为P30 Pro在变焦和低光摄影方面进一步拉高了手机摄影的标准，不过根据MIUI 11泄露的代码显示，小米新机的相机模块有望支持高达50倍的数码变焦以及5倍光学变焦。

众所周知小米于上个月末正式推出了MIUI 11，从那以后小米公司已为数十款智能手机推出了多个beta更新。近日有XDA开发者对MIUI 11 的相机应用程序进行了分析，发现小米正在研发一款支持30fps 8K分辨率视频录制的新款智能手机，预计该款智能手机将与下一款高通旗舰移动处理器一起发布。同时在最新版本的MIUI相机应用程序中，XDA开发者还发现了一个全新的相机缩放模式代码：“Tele 5X”。这也意味着未来的小米新机将加入对5倍光学变焦或“无损”缩放功能的支持，与此同时一项全新的“超远摄”功能也被发现，这一功能被描述为“使用50倍变焦来以捕捉远处的物体。”，相关功能的图标也已被泄露：

不过这款支持5倍光学变焦的小米新机是否会支持8K，30fps视频录制功能目前尚不明确，同时也没有关于这款新机所采用的主摄像头传感器的具体信息。