【IT之家评测室】三星Galaxy Note10+ 5G手机体验：值得你拥有，花掉你所有

“工欲善其事，必先利其器。”



在孔夫子至理名言的指导下，2017年IT之家小编汐元一咬牙，买了一台在当年价格高企的Galaxy Note 8，因为小编觉得智能手机搭配一支笔，始终是能够为工作带来诸多便利的。

▲这风骚的粉色一度被IT之家评测室的同事取笑

事实上，这两年里Spen对小编提升工作效率帮助不小，很多场合要是没了Spen还真有些不习惯。今年Galaxy Note手机来到了第十系，IT之家也拿到了顶配版本的Galaxy Note10+ 5G手机，小编在考虑要不要将手上的Note 8升级到Note10，于是将这款三星Note10+ 5G拿来体验了一段时间，现在将一些体验细节分享给大家。

首先向大家展示一下小编手上这款Galaxy Note10+ 5G手机的配置：

一、外观设计：大屏+高屏占比，至少看起来很惊艳

第一次看到Galaxy Note10+时，小编首先被它巨大的屏幕和巨大的屏占比吸引了，没错，是大屏幕+高屏占比，这种视觉震撼力相比普通的真全面屏手机更上一个台阶。6.8英寸的大屏幕带来一种视觉张力，弱化了边框的存在感，这是Galaxy Note10+ 5G手机颜值最亮眼的地方。

和前代一样，Galaxy Note10+5G仍然采用双侧曲面屏，正面看去可以带来一种无边框的视效。屏幕上下边框也很窄，前置摄像头以打孔的方式位于屏幕顶部，另外，一系列传感器也被集成在这个开孔中。

Galaxy Note10+的中框为不锈钢材质，在机身左右两侧收缩得非常窄，这是因为手机前后面板在两侧的曲面大幅向中框延展，挤占了中框的空间。

机身左侧边框有音量加减按键和电源键，右侧边框则没有任何实体按键。

再看Galaxy Note10+ 5G手机的背面，IT之家这次拿到的是莫奈彩的配色。“莫奈彩”看起来相当于那种很通透的银色，但是随着光线照射角度的不同，又会出现五彩斑斓的“氛围色”，像是流淌在玻璃表面。

看一下印象派大师莫奈的画作，就知道它为什么叫“莫奈彩”了。

这种效果是怎么做到的呢？三星是通过在机身背面进行多层纳米镀膜，并在其中加入一层棱镜PET材料，并通过类似半导体微晶工艺处理，最终让光线能够在机身表面折射出这种梦幻的色彩。

另外Note10+背面摄像头附近也是有玄机的。首先在三颗主摄像头模块的边缘，隐藏了一个扬声器的开孔，不仔细看很难发现。而三摄模组旁边的三个圆点，最上面的是LED闪光灯，下面两个则为3D景深摄像模组。

从Galaxy Note 8到如今的Note10，这个系列的手机正变得越来越方正。Galaxy Note10+的机身的四个角弧度很小，几乎成了直角，看起来简单凝练，有商务的风格，就是握持的时候会有些硌手。

Galaxy Note10+机身顶部有SIM卡插槽、天线条、扬声器的额外开孔以及降噪麦克风。机身底部则为SPen、扬声器开孔、USB-Type C接口以及通话麦克风。

总得来说，Galaxy Note10+ 5G的颜值主要凝聚在三点：一是屏幕尺寸大，而是屏占比高，由此带来很强的视觉冲击力。第三点则是莫奈彩的工艺和色彩风格比较梦幻。至于你喜不喜欢，就要看个人的爱好了。

二、影音表现：看视频一大利器

这两年智能手机厂商们在旗舰产品中越来越关注影音性能。这其中和两个方面紧密相关，一是屏幕素质，二是扬声器的音效。

三星Galaxy旗舰手机的屏幕一直以来是为人称道的，今年的Galaxy Note10+5G也不例外。这款手机的屏幕分辨率最高可达3040×1440，像素密度为498ppi，同时支持HDR10技术。IT之家小编测得在“鲜明”模式下，Galaxy Note10+5G的屏幕平均色彩偏离值为2.81，色域为100sRGB，95%AdobeRGB。当然，如果你不喜欢鲜艳的显示风格，也可以切换为“自然”模式。

总的来说，Galaxy Note10+5G的屏幕素质依然保持了高水准，视觉观感也很通透，很适合观看用来观看高清视频等内容。

外放音质方面，今年Galaxy Note10+5G加入了由AKG调校的双立体声扬声器，外放音质实现了很大的升级，特别是当你手握手机播放视频或音乐的时候，能够明显感受到机身背面的扬声器在震动。

IT之家小编经过体验，感觉Galaxy Note10+5G的外放声音清脆有力，音质细腻，中频和高频比较饱满，但低频不是很浑厚。此外Note10+5G还支持杜比全景声技术，开启杜比全景声后，手机的外放声音立体感更强，同时低音也好了一些。小编录了一段视频，大家可以感受一下：

可以说，Galaxy Note10+5G也是一款很不错的影音娱乐手机，屏幕素质和外放声音表现都很出色，加上它6.8英寸的屏幕尺寸，用来看电影的确很爽。

三、拍照表现：依然顶级，有更高倍变焦就更好了

作为安卓阵营的顶级旗舰，三星Galaxy Note系列每年的拍照表现都不会让人失望，今年的Note10+如何呢？我们先看看它后置摄像头的拍照表现。

Galaxy Note10+后置的三颗主摄像头包括一枚1600万像素、光圈F2.2的超广角摄像头、一枚1200万像素、光圈F1.5 & F2.4的广角摄像头和一枚1200万像素、光圈F2.1的长焦摄像头。另外三摄模块旁边还配有3D景深摄像模组。

从配置上来看Galaxy Note10+似乎并没有特别扎眼的地方，那么实际拍照效果如何呢？我们首先来看一组日间样张：

这张照片展示的是苏州观前街前拥挤的人潮。广角样张下，Note10+成片的画面清晰明亮，色彩鲜艳，看起来很舒服。

阳光照在白墙上，高光部分没过曝，房屋背光处的亮度也充足，不过解析力有些下降，存在噪点。

放大后，远处遮阳棚上“松露巧克力”的字样清晰，近处广告牌上“传递文明”也仍然清晰，不过下方“中华美德”就有些难以辨认了。解析力尚可。

同一场景下使用超广角镜头再拍一张，视野十分宽广，同时可以看到，超广角和广角的成像风格没有明显的差别，照片边角的画面存在拉伸，不过不影响整体的气势。

Note10+5G只支持两倍光学变焦，长焦镜头下，色彩略有些平淡，成像风格相较前两张有些许出入：

下面这张照片，树叶枝蔓处于背光角度，而房屋天空都属于迎光。Note10+拍出了树叶的通透感，明暗层次清晰，同时树叶背后的房屋、天空都曝光准确。

放大树叶的边缘，多帧合成的痕迹也不明显。Note10+5G相机拍照出色的动态范围表现可见一斑。

下面这张照片也能够看出Note10+5G出色的动态范围表现，落日余晖，夕阳的轮廓隐约可见，周边云层保留了很好的层次感，再看斜阳下背光的建筑，亮度、细节都有清晰的展现。观感很舒适。

再看夕阳的一抹金色洒在墙壁上的感觉，也有很不错的刻画：

微距方面，Note10+5G的表现也很出色，毕竟最高F1.5的光圈，背景的虚化做得很出色。

接下来看一组光线对比非常强烈场景下的样张，从屋内往外拍，标准模式下，Note10+5G优先保证了人像的曝光准确，从照片中可以看到，人物面部的光线还是比较自然的。放大人像主体，在高对比的边缘部分处理得也比较自然。

不过，再往画面边缘看看，窗户轮廓在光线高对比的边缘处则出现了色像差，伴随轻微的振铃效应。屋外廊檐背光处受到了高对比光线的影响，出现杂色。然后屋外的天空过曝，墙壁轻微过曝。

当然，考虑到这种光线对比的环境比较极端，Note10+5G的表现整体其实还是很不错的。

同样场景下，开启HDR模式后，窗外的天空和墙壁过曝的情况得到缓解，不过差别没有特别明显。

傍晚光线稍暗，不过Note10+5G直出样张的亮度还是有保障的，画面整体依然保持了不错的动态范围，天空、鸟群、屋舍内、船舱里，不同光线强度下的细节都有展现。

人像模式方面，Note10+5G支持不同背景虚化程度的调节，下面展示的是三级虚化和七级虚化的不同效果，不过IT之家小编觉得差别倒没有特别明显，特别是在手机上看的时候。

▲三级虚化

▲七级虚化

另外，Note10+5G的人像模式还支持不同虚化效果的玩法，例如螺旋式的散景，以及人像滤色等。

人像滤色模式比较有意思，不过滤色的算法还有提升的空间，抠图的痕迹较为明显，并且黑白的背景有滤色不干净的情况。

接下来看看三星Note10+5G的夜景拍照表现。首先再为大家展示一下苏州观前街夜景，Note10+5G的样张有着出色的亮度和色彩表现，画面纯净度也比较高，观感依然十分舒适。

宽容度方面，Note10+5G的表现也不错，在画面整体亮度充足的前提下，商店橱窗的内景，灯光广告牌都没有高光溢出的情况。

但是，悬空的灯带出现了局部高光的溢出。

再换一个光线稍弱的场景，下面这张照片中，Note10+5G仍然表现出很好的宽容度，放大照片后，对面墙上的文字还是清晰的，夜间解析力不错。

人脸处出现了明显涂抹，不过这种昏暗复杂的光线条线下，出现涂抹也是能够理解的。

Galaxy Note10+5G也支持夜景模式，IT之家小编特别找了一个光线极弱的小巷，当时实际的环境亮度大概是这样的：

而Note10+5G标准模式下直出效果是这样的：

本着先拍得到的原则，这里就不具体分析样张的质量了，总的来说亮度和纯净度都能让人满意。

而使用夜景模式拍摄后，效果是这样：

效果非常明显，画面亮度和纯净度都上了一个台阶，特别是画面的动态范围也提升了，大家注意那盏路灯以及它背后的窗户：

三星Galaxy Note10+5G的基础拍照素质，一言以蔽之，通透。这主要得益于其出色的色彩调教、画面亮度表现以及动态范围能力，让Note10+5G拍出来的照片观感会特别舒适，无愧旗舰级的表现。当然，不足也是存在的，主要是一些细节方面，例如光线高反差条件下的宽容度、色差会出现偏移，另外没有更高倍数光学变焦镜头的加入也是小小的遗憾。

前置摄像头方面，今年Galaxy Note10+5G加入了多人自拍的功能，切换到多人自拍时，取景范围会有所扩大。不过IT之家小编觉得这个取景范围的扩大幅度并不是非常明显，毕竟没有前置广角镜头。

另外，前置摄像头也支持人像模式，并且也有绿色以及不同的背景虚化选项，IT之家小编发现，前置摄像头的人像绿色，效果反而比后置摄像头要好（手动捂脸）。

最后我们再来讲讲三星Galaxy Note10+5G的拍照玩法，今年大家都将摄像头功能的重点放在了视频拍摄方面，所以IT之家小编主要测试了4个视频功能：实时虚化视频、实时滤色视频、视频滤镜以及凝时拍摄。

前三个视频IT之家小编将它们拼合成了一段。其中实时虚化视频可以说是今年Galaxy Note10系列主打的功能亮点，也就是视频的人像模式，相信这个功能的实现主要是得益于机身背后3D景深摄像模组的加入。而从实际拍摄效果来看，人像边缘还是有抠图的感觉的，背景的虚化欠缺一些层次感，感觉是整体加了一层模糊。不过整体来说，这个功能还是蛮新鲜的，日常生活中使用的场景也挺多。



凝时拍摄视频，也就是慢动作视频，Galaxy Note10+5G的凝时拍摄最高可以支持720p分辨率960fps的慢动作视频，具体的效果，大家可以观看下面这段视频：

最后，小编将Galaxy Note10+5G更多的拍照样张放出供大家参考：



四、SPen：写、画体验才是灵魂，其他功能可有可无

SPen是三星Galaxy Note系列的灵魂，当初小编购买Galaxy Note8很大程度上也是因为这支SPen。很多人可能会觉得，手机刚买到手的一段时间，可能还会经常把玩SPen，而当新鲜劲过了之后，SPen可能就会被长时间遗忘在笔槽里了。IT之家小编倒觉得，这很大程度上取决于个人需求，如果你真的对SPen很有刚需的话，它的确能成为你工作、生活的好帮手，并且你也会喜欢经常用它；如果你工作、生活的内容一般根本不会用到笔，那么SPen对你来说就有些多余了。

由于工作需要，IT之家小编属于前者。举例来说大家可以看《机械硬盘避坑大法：一文搞懂PMR和SMR有什么区别》这篇文章，其中的手绘图就是用SPen画的，完成后直接导出为图片，对于经常需要做示意图的同学来说很方便。

而Galaxy Note10+5G中，SPen的功能进一步扩大，首先还是在书写方面，在三星自带的《三星笔记》App中，就支持SPen的多种功能，IT之家小编选取其中几个比较实用的功能作了演示：

书写体验方面SPen几乎没有延迟，4096级压感也可以最大程度模拟真实的书写笔迹，当然，SPen笔身瘦长，握笔的手感的确不佳。在上面的演示中，手写转文字的功能比较实用，也是小编最喜欢使用的功能之一。



另外，今年的SPen还加入了隔空操作功能。在Note10+5G手机设置的“悬空操作”栏目里可以看到支持SPen悬空操作的应用目前大约有8个。小编以在相机和相册中的应用为例进行测试。

可以看到，SPen支持多种悬空手势，例如在相机中按住SPen上的按键左右滑动是切换相机模式，上下滑动时切换前后摄像头；按两下还可以拍照等等；在《相册》里，左右滑动可以切换照片。演示时，小编发现手机对SPen手势方向的识别并非非常准确，而且这个功能整体使用场景并不广，小编能想到的，大概就是办公室里演示PPT的时候吧，另外自拍的时候也可以用SPen远程按快门了。其他方面小编还真没想到什么合适的应用场景。

不过这里还有一个比较有趣的功能，就是AR涂鸦。这个功能可以让你在自拍或者拍别人的时候，在他或她的头部画一些有趣的东西，然后这些涂鸦的痕迹就会被“固定”在人物的头部，会随着人脸的晃动一起晃动。大家可以通过视频感受一下：

其他方面，就是SPen的一些比较传统的功能了，例如截屏标记、选框录制gif图片、屏幕局部放大镜等，这些都是日常办公或生活过程中可能需要使用的小功能，可以大大提高效率。

SPen，归根结底还是一支笔，笔的核心作用就是写、画，用户拔出SPen时90%的目的相信也是写和画，所以IT之家小编认为，SPen未来的发展方向，仍然应该是紧紧围绕写和画来做文章，帮助用户提升体验、提升效率，这样Note系列才真的有灵魂。至于其他的功能，其实可有可无。

四、5G网络连接：这是为未来三五年准备的

从名字上就可以看出，Galaxy Note10+ 5G是一款支持5G网络的手机。今年上5G商用部署的第一年，当前5G网络的普及情况不容乐观，所以买这款手机的用户，应该是抱着未来三五年不换手机的心态的，这样可以平稳过渡到真·5G时代。

为了测试Note10+ 5G的网络连接性能，小编特地来到青岛一家有5G网络覆盖的中国联通营业厅。在5G网络环境下，实测Galaxy Note10+ 5G下行速度950Mbps，上行最高86.4Mbps。考虑到小编所在的小营业厅当时的5G网络信号覆盖情况，这个速度已经是比较不错的成绩了。

同时，小编还用连接了5G网络的Galaxy Note10+ 5G在自带应用商店下载大小1.8GB的《阴阳师》，下载过程仅持续了55秒左右，对于这么大体积的游戏来说，这个速度可谓梦幻了。



当然，目前的测试还不具有很强的代表性，等到未来5G网络真正大规模覆盖时，相信Galaxy Note10+ 5G还有会更好的网络连接体验。而现在购买这款手机的用户，条件允许的话，偶尔在特定的地方尝尝鲜，也未尝不是乐事。

五、性能强大，功能丰富

1、性能测试

三星Galaxy Note10+5G搭载的是骁龙855移动平台，拥有12GB的LPDDR4X运行内存，256GB机身存储。这样的性能配置我们在2019年的旗舰手机阵营中已经屡见不鲜，骁龙855移动平台的性能相信大家也都清楚，IT之家小编这里就直接上游戏来测试，以示尊敬。

玩一局18分钟左右的《王者荣耀》（游戏画质为最高），Galaxy Note10+5G测得平均帧率为58fps，平均波动2.73帧，实际对战过程中，Note10+5G其实能够基本稳定在60帧，游玩体验流畅平稳，从CPU核心波动状态看，主要是四颗最高主频1.8GHz的A55效率核心在工作。

游戏结束时测得机身温度最高为40.1℃，主要集中在手机正面前置摄像头附近。这个温度下，游玩的时候会觉得手机有明显的热流传递到手上。

接下来是一局大约30分钟的《和平精英》，游戏画质同样为最高。Note10+5G运行的平均帧率为51fps，帧率平均波动为6.17帧。从统计图上可看出，帧率的稳定性稍欠缺。CPU核心波动图上可看出，仍然主要是A55效率核心在发力。

游戏结束时，测得机身温度最高为41.4℃，略微有些烫手。

2、系统体验

Galaxy Note10+5G搭载的是基于安卓9.0的One UI 1.5系统，稳定性和功能性方面都比较成熟，特别是结合Galaxy Note10+的产品定位，其拥有非常丰富的小功能。IT之家难以一一为大家介绍、体验，所以仅从中选择一些小编认为比较实用的。

首先是无线共享充电功能，Galaxy Note10+5G可为其它经Qi认证的设备进行充电，只需要在控制中心中打开这个功能的开关，然后将需要充电的设备放在Note10+5G的背部，就可以进行充电了。

另外，今年Galaxy Note10+机身左侧只有音量加减按键和电源键，以往的Bixby专属按键被取消了。但其实，这枚“电源键”是可以自定义功能的，所以三星把它称为“侧键”，这枚侧键有“按两下”和“长按”触发不同功能的自定义选项，其中就包括唤醒Bixby。IT之家小编觉得这是个比较聪明且值得借鉴的解决方案。

另外，Bixby方面，Galaxy Note10+5G默认开启了AI识屏的功能，长按屏幕就可以识别指定区域的内容，提供文本提取、商品购买等服务。这个功能并不新鲜，但也算实用。

总得来说，Galaxy Note10+5G是一款功能非常繁多的手机，这些功能大部分情况下可能你不会用到，但在需要用的时候，就会给你一种“及时雨”的感觉。当然，这也需要用户在日常把玩的时候去发掘。

六、续航表现：尽管大屏，但续航终于够看了

近些年，Galaxy Note系列的续航水平经常被网友调侃，核心原因是电池容量受限，而今年的Galaxy Note10+5G，电池容量来到了4300mAh，可以说是一大进步。那么它的续航表现如何呢？IT之家小编进行了三小时的续航测试。

测试前，小编将手机的系统亮度调节到50%，各项音量也为50%，数据流量和WiFi、蓝牙都开启，测试内容及结果如下：

WiFi环境下看网页15分钟，耗电2%；

数据流量环境下刷微博15分钟，耗电2%；

通话15分钟，耗电1%；

戴耳机在线听音乐20分钟（息屏），耗电1%；

使用外放在线播放《哔哩哔哩》1080P视频45分钟，耗电8%；

使用外放玩《王者荣耀》30分钟，耗电9%；

使用微信20分钟（10分钟聊天，10分钟刷朋友圈），耗电3%；

WiFi环境下刷《IT之家》20分钟，耗电4%。

三小时测试共耗电30%，剩余电量70%。这个成绩能够让人满意，结合小编日常使用的体验，坚持一天是没有问题的。

七、总结：有这样一款填补空白的强大旗舰，本身已是幸事

Galaxy Note10+5G售价7999元，只有12GB+256GB一个配置选择，事实上今年Note10系列在国内可选的配置选项也相当少，除了这一款，你能买到的只有另一款8GB+256GB版本的4G手机Galaxy Note10，售价6599元。可以说这两款手机都是“旗舰中的旗舰”，但是对于想要购买但预算不足的小伙伴来说不甚友好。特别是如果你想买这款Galaxy Note10+5G的话，只有一机可选，可能得花掉你钱包里攒的所有零花钱……

从三星在国内的策略中其实也能看出今年Note10系列针对的人群：商务人群、预算充足、Note系列真粉丝。是的，看起来越来越窄众了。

但是，因为SPen而出现的Note系列，也必将因为SPen而继续存在下去，如今的Galaxy Note系列本身越来越好也越来越全面，更重要的是，它还具有一种“填补市场空白”的意义。即便SPen可能对很多人来说确实没什么大用，但相信对很多人来说，也总有需要在手机上用笔书写的时候，在同质化的市场上，还能有一款满足这种需求的好手机，本身也是一件值得高兴的事，不是吗？

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