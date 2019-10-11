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都有份，小米9 Pro 5G工程机开始推送MIUI 11稳定版

2019-10-11 22:10:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月11日消息 小米9 Pro 5G搭载骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，售价3699元起，小米9 Pro 5G发布会上，还发布了MIUI 11系统。

现在根据小爱运营总监@黄龙中 消息，自己的小米9 Pro工程机都收到MIUI 11稳定版升级推送了。小爱同学表示，跟小爱同学说“MIUI升级”，一句话就搞定。

据悉，MIUI 11带来了成熟的现代设计语言、万象息屏，加入了动态字体系统与动态自然音效体系，推出Mi Work工作套件与Mi Go出行套件，还有快捷回复、全新游戏模式等功能。

小米9 Pro 5G尺寸为157.21×74.64×8.54mm，重196g，采用6.39英寸2340×1080分辨率AMOLED水滴屏，拥有梦之白和钛银黑两种配色。

配置方面，小米9 Pro 5G搭载7nm制程工艺的高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，最高配备12GB内存与512GB存储，采用L型大尺寸VC均热板液冷散热，标配45W充电器，支持三重快充技术，包括40W有线闪充、30W无线闪充和10W无线反充。

相机方面，小米9 Pro 5G前置2000万美颜相机，后置三摄全焦段镜头，包括4800万索尼主摄、1200万人像镜头与1600万超广角镜头。

其他方面，小米9 Pro 5G全系支持5G，支持双卡以及中国移动n41，中国联通、中国电信n78和中国移动n79三频。

价格方面，小米9 Pro 5G的8+128GB售价3699元；8+256GB售价3799元；12+256GB售价4099元；12+512GB售价4299元。

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关键词：小米9 ProMIUI 11

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