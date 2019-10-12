国外厂商推出“类苹果AirPower”无线充电板：同时充3个设备，随便放

IT之家10月12日消息 相信许多苹果iPhone、Apple Watch和AirPods都曾非常期待苹果AirPower问世，但很遗憾短时间内可能等不到了，不过不少国内外配件厂商一直在尝试，为消费者带来苹果AirPower的替代方案。一家名为Nomad的厂商最近推出了其自家无线充电板Base Station Pro，可以实现同时为三个支持Qi协议的设备充电，并且无需摆放在特定的位置。

区别于传统无线充电板需要将设备摆放至线圈位置，Base Station Pro内置了18个线圈矩阵，并且与Aira合作获得了FreePower无线充电技术的许可，该技术提供了单一的大规模无线充电服务，并提供了算法来确定您要充电的设备在充电板的哪个位置。

Base Station Pro看上去与普通无线充电板无异，只是比较大，采用铝制底座和皮革覆盖，配备了一个27W的适配器和USB Type-C线。Base Station Pro更像是一个实验性的产品，仅用以证明这项技术可以实现，Base Station Pro只能为每台设备以最高5W的功率充电，并且不支持Apple Watch（由于Apple Watch使用专用的充电标准）。

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