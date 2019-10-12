内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

国外厂商推出“类苹果AirPower”无线充电板：同时充3个设备，随便放

2019-10-12 9:34:47来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家10月12日消息 相信许多苹果iPhone、Apple Watch和AirPods都曾非常期待苹果AirPower问世，但很遗憾短时间内可能等不到了，不过不少国内外配件厂商一直在尝试，为消费者带来苹果AirPower的替代方案。一家名为Nomad的厂商最近推出了其自家无线充电板Base Station Pro，可以实现同时为三个支持Qi协议的设备充电，并且无需摆放在特定的位置。

区别于传统无线充电板需要将设备摆放至线圈位置，Base Station Pro内置了18个线圈矩阵，并且与Aira合作获得了FreePower无线充电技术的许可，该技术提供了单一的大规模无线充电服务，并提供了算法来确定您要充电的设备在充电板的哪个位置。

Base Station Pro看上去与普通无线充电板无异，只是比较大，采用铝制底座和皮革覆盖，配备了一个27W的适配器和USB Type-C线。Base Station Pro更像是一个实验性的产品，仅用以证明这项技术可以实现，Base Station Pro只能为每台设备以最高5W的功率充电，并且不支持Apple Watch（由于Apple Watch使用专用的充电标准）。

宣传视频：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果AirPoweriPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有