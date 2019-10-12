卢伟冰：Redmi 8/8A支持18W快充，Redmi全面步入18W+快充时代

IT之家10月12日消息 继昨日红米手机正式“官宣”了旗下入门新机Redmi红米8系列手机后，近日红米手机总经理卢伟冰再度通过微博为新机预热，同时还公布了该系列新机的另一项特性：支持QC3.0快充，充电功率最高18W。

卢伟冰表示，在QC3.0快充技术以及最高18W充电功率的加持下，Redmi红米8拥有“充电半小时，再看7.5集电视剧”的能力，再结合5000mAh的大电池，真正实现了“有大电池还能充电快”的目标。同时卢伟冰也表示，随着入门机型Redmi红米8系列加入对18W快充的支持，Redmi也完成了从入门机到旗舰机全面进入18W+快充时代。

据Redmi 8海外版本的信息显示，Redmi红米8手机尺寸为156.33×75.40×9.40mm，重188g。采用6.22英寸1520×720分辨率水滴屏，搭载高通骁龙439处理器，最高采用4GB内存和64GB的存储空间（使用microSD卡可将存储扩展到512GB）。内置5000mAh电池，配备3.5mm耳机孔，搭载基于Android 9的MIUI10操作系统。相机方面采用800万像素前置摄像头，后置1200万像素主摄像头（索尼IMX 363传感器）+200万像素深度摄像头的双摄组合。

而Redmi红米8A海外版本机身尺寸为156.3×75.4×9.4mm，手机重量为188g。搭载高通骁龙439处理器，电池容量为5000mAh，支持18W快速充电。相机方面则采用后置1200万像素（索尼IMX363传感器）单摄，前置摄像头为800万像素。屏幕方面，采用6.21英寸水滴屏，分辨率为1520×720。

目前尚无有关Redmi红米8/8A的国行价格信息，一切将由官方于10月14日正式为大家揭晓，敬请期待。