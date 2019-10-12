Arcade游戏服务免费试用结束前，苹果新增5款游戏

IT之家10月12日消息苹果Arcade游戏服务于9月登陆，并在iOS、iPadOS和macOS上提供了免费月度试用，试用期即将结束，为了使用户保持每月5美元的订阅，苹果今天发布了最新更新，已经累计支持75款游戏。以下为新增的5款游戏：

Inmost

发行商Chucklefish以《星露谷物语》和《战纹》闻名，这次来自Hidden Layer Games工作室的游戏Inmost是一款截然不同的游戏，这款2D像素风横版通关游戏画风阴森恐怖又有些莫名可爱，玩家可操控三名游戏角色，利用技能和陷阱击败敌人，完成关卡。

ShockRods

ShockRods是另一款苹果Arcade赛车游戏，支持多人游戏和多中游戏模式，包括死亡竞速和夺旗模式，看起来是一个破坏性十足的游戏。ShockRods也即将在Steam上推出。

Stela

一款益智游戏，会带来一些大脑挑战，不得不说BGM有些诡异。该游戏也将于10月17日登陆Xbox，并在明年年初在Steam开售。

Decoherence

一款涉及机器人大军的新RTS游戏，将PVP比赛和单人战役相结合。玩家将以飞行员的角色身份加入战斗，己方机器人支持多项自定义，增加了游戏的趣味性。以及这个帝企鹅是什么鬼？

Mind Symphony

根据目前已知的消息，Mind Symphony的玩法结合了音游和射击游戏，游戏分为“释放模式（Release Mode）”和“平静模式（Calm Mode）”，前者似乎侧重于躲避敌人与BGM同步的攻击，后者则为配合BGM进行进攻。