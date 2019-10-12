华米Amazfit GTS智能手表评测：长续航是基因，轻时尚为血脉

在继7月份发布Amazfit GTR智能手表之后，华米科技在今年8月27日举行了本年第三场新品发布会，正式推出了Amazfit智能运动手表3和Amazfit GTS智能手表，其中Amazfit智能运动手表3主打运动健康，Amazfit GTS则主打轻时尚以及高颜值，前者售价1299元，后者仅售价899元。

IT之家已经收到了两款手表，现在为大家带来主打轻时尚以及高颜值Amazfit GTS智能手表的评测体验。

在文章之前，IT之家这里还是有必要给大家理一理这两款手表的具体关系以及定位。

首先是Amazfit GTS智能手表，可以看成是此前IT之家评测过的Amazfit GTR智能手表的“姊妹”款（GTR评测文章点此），在定位以及受众群体上更偏向于运动时尚的年轻人群。

Amazfit智能运动手表3则是早在2017年底发布的Amazfit智能手表2的升级款，主攻专业运动领域。上述两款手表均具备强悍的续航能力。

华米今年6月份发布的那款Amazfit智能手表2，则是一款纯粹的能插eSIM卡，支持4G通话的智能手表。

本篇文章，重点体验的是华米Amazfit GTS手表，就是下面图片中的这款产品。

Amazfit GTS智能手表▲

第一部分：外观和佩戴体验

打开包装之后，Amazfit GTS给笔者的第一印象就是和Apple Watch太像了，放在一起的话，第一眼你很难具体的分辨开来。

这最主要的一个原因是Amazfit GTR智能手表采用了和之前Amazfit GTR完全不同的方形表盘设计，当然，毕竟手表的设计也就那几样，要不圆的要不就方的，你设计出个三角形消费者也不接受。

在Amazfit GTR智能手表的整体设计上，好看与否这里就不谈论了（毕竟美是很主观性的），但手表确实呈现出了一种全方位的百搭简约和精致感。

在笔者看来，Amazfit GTS的外观设计更像是将自家的米动健康手表进行了全方位的打磨，相比米动健康手表，Amazfit GTS细节更精致了，特别是配备的那块1.65英寸的AMOLED屏幕，整个屏幕覆盖在铝合金的表框之上，348×442的高分辨率搭配2.5D的弧面玻璃，使得整个屏幕充满了张力，屏幕里的表盘有种呼之欲出的感觉。

在细节上，Amazfit GTS屏幕的PPI达到341，并且支持100%NTSC色域，色彩丰富，观感细腻，户外强光下屏幕依然清晰锐利。在功能上，Amazfit GTS屏幕还支持自动亮度调节。

Amazfit GTS的方形屏幕可以比圆形屏幕显示更多的信息，默认的两个表盘均支持自定义模块，用户可以根据自己的需要自定义显示时间、天气、事件、运动数据等信息内容，操作体验更加人性化。

Amazfit GTS支持100款表盘可选择，在AMAZFIT App内的表盘商店上可自行选择更换，不过Amazfit GTS只支持三个默认表盘，这意味着每次更换其他表盘，都需要到App内进行操作。

在表盘界面内，长按屏幕即可选择切换其它表盘▲

AMAZFIT App内的表盘商店提供的表盘▲

Amazfit GTS表身厚度9.4mm，采用了铝合金材质的边框，表身重量控制到24.8g（不含表带），手表佩戴起来格外的舒适自然，手腕没有丝毫的拘束和压迫感，这也是笔者带过的最舒服的智能手表之一，一度有种佩戴手环的感觉。

华米共提供了6款配色的硅胶表带可选，IT之家这里拿到的是海豚灰配色的版本，表带和手表边框均呈现出了低调但不沉闷的银灰色。

第二部分：功能和续航体验

在使用Amazfit GTS之前，是需要通过AMAZFIT App“激活”连接手表的，在应用商店中下载AMAZFIT App之后，通过扫描二维码即可完成连接。

在AMAZFIT App的主界面分为运动、课程和我的，其中“运动”可详细查看你的运动、步数、心率、睡眠时间等健康数据。

在“我的”界面中，找到绑定的智能手表，进行相关的设置，包括表盘设置、添加公交卡、设置门卡模拟、设置来电提醒、手表闹钟、事件提醒、久坐提醒等等。

在此前评测GTR手表的文章中，这部分有详细介绍，这就就不额外赘述了。

在手表的操作逻辑上，AMAZFIT GTR和此前的GTS的操作逻辑几乎完全一致，屏幕顶部下滑是快捷控制，可以开启省电模式、调整亮度、锁定、打开手电筒（白色高亮屏幕）等等，底部上滑则是呼出功能，包括状态、心率、运动、运动记录、音乐、通知、闹钟、事件提醒、卡包、设置等等。

表盘右划则是呼出卡包、支付宝、心率等，右划功能和左滑一致，只是功能的顺序方向相反，所有的一切操作都是在屏幕上通过点按和滑动完成。

当然，你也可以在AMAZFIT App内对这些功能选项进行排序或者是隐藏。

不过需要需要说明一点的是，Amazfit GTS本身是支持睡眠检测的，但无法在手表中查看，需要打开AMAZFIT App才看到相应的睡眠记录。

在心率的监测模式上，支持全天心率监测、辅助睡眠监测、自动心率检测+辅助睡眠检测等等。

同时也支持心率预警功能，在App内，你可以自定义预警值。

据了解，手表搭载了华米自研的BioTrackerTMPPG生物追踪光学传感器，可以进行日常24小时不间断高精度的心率监测，运动时候的心率区间监测，还支持心律不齐（含房颤）AI自动甄别（这项功能预计2019年11月上线）。此外还有久坐提醒、卡路里消耗、睡眠分析等多维度健康管理功能，全方位提高身体健康水平。

表身左侧的表冠点按是锁屏亮屏，长按则可呼出运动模式，上下滑动即可选择户外跑、越野跑、滑雪等运动。

Amazfit GTS机身内置了GPS+GLONASS双星定位系统，支持12种主流运动模式，配合多项专业传感器，可全面记录身体数据，科学分析，有效提升运动水平。

在这里，笔者在园区内测试了户外骑行，首先是搜星速度上，在空旷的上，搜星时间大概在30秒时间左右，手表会显示你剩余的运动续航时间。

不过IT之家在测试中发现，即使手表未显示定位成功，同样可以点击“GO”按钮进行运动，推测手表是在运动的过程中完成搜星定位。

运动的过程中，手表实时显示你的心率、配速、时间、距离等等运动状态，在设置中，你还可以自行选择目标、是否心率过高提醒等等。

运动完成之后，手表会显示你的运动轨迹、心率区间、配速图表、心率图表等等。

在App内，你还可以查看更为详细的信息，运动轨迹显示并没有出现定位漂移的现象。

Amazfit GTS还支持50米防水，游泳时手表可以自动识别泳姿，笔者在佩戴的两星期内，除了泡澡以外，其他的洗漱、冲澡均全程佩戴，未出现任何问题。

值得一提的是，Amazfit GTS支持的是全功能NFC，不止于能刷公交卡（支持全国255个城市的NFC地铁和公交），还支持模拟门卡，刷门禁与智能门锁。

续航方面，官方称Amazfit GTS心率常开，睡眠监测；每天150条消息推送亮屏显示，抬腕看时间30次，NFC刷卡4次，其它操作5分钟；每周运动3次，每次开启GPS跑步30分钟，可使用14天。

关闭手机蓝牙连接、心率以及其他功能，每天抬腕亮屏100次可使用46天。GPS持续工作时间为25小时。

磁吸式充电▲

Amazfit GTS和GTR一样，坚挺的续航能力依旧让笔者印象深刻，在开启各种推送、闹钟、每天抬腕亮屏100+次等前提下，连续佩戴了两周才进行了一次充电，充电30分钟的时间能充到40%+左右。

总结：

Amazfit GTS在功能上几乎和GTR完全一致，在精神内核上依旧延续了Amazfit家族标志性的长续航基因，当然，作为一款899元的智能手表，Amazfit GTS采用的方形表盘设计也是其独有的设计亮点，小巧轻盈和精致百搭的轻时尚设计，无论对于男性还是女性，学生还是工作党都有着不低的杀伤力，涵盖的主流运动模式也基本上能够照顾到各种运动爱好者。