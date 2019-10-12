内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

淘集集回应“欠商家货款”：已成立应急小组与商家沟通

2019-10-12 18:49:12来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月12日消息 今日晚间，淘集集就欠商家货款一事发表声明称，最近恰逢淘集集融资关键性时刻，网传谣言使部分商家感到不安甚至来访淘集集总部。目前，淘集集已成立了应急小组和商家进行积极沟通。

淘集集表示，经过几天的努力与沟通，大部分商家都表示理解，并愿意与并购后组建的新平台继续合作。

以下为淘集集公告全文：

由于淘集集发展迅速，所以自上线之日起,就一直承受着来自各方的压力。在这一年多里，我们经历过黑客攻击、几万次应用商店以及工商等渠道的恶意投诉、各式各样的谣言。但我们依然坚持了下来，并且取得了不错的成绩。

最近恰逢淘集集融资关键性时刻，网络上盛传的谣言使部分商家感到了不安，甚至来访淘集集总部。对此我们非常的重视，并成立了应急小组和商家进行积极沟通。

为了淘集集能够有更加良好的发展，以及有效的帮助商家解决当下的问题，我们选择了与国内大型机构进行业务重组。经过几天不懈的努力与沟通，大部分商家都表示理解，并愿意与并购后组建的新平台继续合作。

商家签约中重组后的平台，不论资金实力还是技术力量都会有质的飞跃。我们相信，重组后的新团队一定可以带领大家再创辉煌。

再次感谢大家一路的陪伴，也希望商家们可以不信谣、不传谣,与我们继续携手创造更加美好的未来。

上海欢兽实业有限公司

2019年10月12日

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有