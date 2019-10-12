淘集集回应“欠商家货款”：已成立应急小组与商家沟通

IT之家10月12日消息 今日晚间，淘集集就欠商家货款一事发表声明称，最近恰逢淘集集融资关键性时刻，网传谣言使部分商家感到不安甚至来访淘集集总部。目前，淘集集已成立了应急小组和商家进行积极沟通。

淘集集表示，经过几天的努力与沟通，大部分商家都表示理解，并愿意与并购后组建的新平台继续合作。

以下为淘集集公告全文：

由于淘集集发展迅速，所以自上线之日起,就一直承受着来自各方的压力。在这一年多里，我们经历过黑客攻击、几万次应用商店以及工商等渠道的恶意投诉、各式各样的谣言。但我们依然坚持了下来，并且取得了不错的成绩。

最近恰逢淘集集融资关键性时刻，网络上盛传的谣言使部分商家感到了不安，甚至来访淘集集总部。对此我们非常的重视，并成立了应急小组和商家进行积极沟通。

为了淘集集能够有更加良好的发展，以及有效的帮助商家解决当下的问题，我们选择了与国内大型机构进行业务重组。经过几天不懈的努力与沟通，大部分商家都表示理解，并愿意与并购后组建的新平台继续合作。

商家签约中重组后的平台，不论资金实力还是技术力量都会有质的飞跃。我们相信，重组后的新团队一定可以带领大家再创辉煌。

再次感谢大家一路的陪伴，也希望商家们可以不信谣、不传谣,与我们继续携手创造更加美好的未来。

上海欢兽实业有限公司

2019年10月12日