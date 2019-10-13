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GSMArena：一加7T Pro迈凯伦版本简单开箱图

2019-10-13 8:33:54来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月13日消息 一加7T Pro迈凯伦版本已于10月10日在海外正式发布，一加7T系列国行版本将于10月15日正式亮相。媒体GSMArena也带来了这款手机的简单开箱图，展示了这款手机的部分细节。

整理来看，从包装盒、手机、数据线和充电器均采用黑色和橙色双色搭配。据了解一加7T Pro迈凯伦版本和普通版本最大的不同是采用12GB内存和256GB的存储空间组合。在手机背部上方，还加入了木质图案，这也和迈凯轮赛车方向盘上的木纹相同。

配置方面，和普通版本大致相同；采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。

电池上，采用4085mAh电池和Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等。

最后，一加手机国内的新品发布会将于10月15日在北京工业大学奥林匹克体育馆召开，一加7T系列将正式亮相。

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关键词：一加7T Pro

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