微软Win 10补丁KB4517389再度“搞事情”：Edge无法打开，部分用户安装失败

IT之家10月13日消息 微软针对Windows 10版本1903和更早版本发布了Windows 10补丁KB4517389（Build 18362.418）补丁。据悉，该补丁解决了打印机问题并为Internet Explorer和Microsoft Edge带来了安全性改进。不过继用户反馈称这个补丁导致设备的开始菜单出现故障后近日再度有用户称设备的Microsoft Edge启动失败，同时也有部分用户反映了更新安装失败的问题。

KB4517389是本月补丁星期二活动日发布的安全更新，会自动在Windows 10 May 2019功能更新上安装。而现在有部分用户反馈称该累积更新将会导致Edge浏览器和开始菜单无法正常使用的问题。

“我遇到了同样的问题。我尝试过重新安装但仍然无法打开。我认为这个问题与上一次Windows更新有关，我已向微软方面反馈了该问题，他们尝试进行故障排除，但是目前所有尝试都已经失败了。”一位用户在微软社区论坛上写道。

“安装更新后设备的Edge浏览器也不再起作用了，不过IE浏览器可以启动和正常运行。在卸载掉KB4517389更新之后一切便恢复正常了。”另一位用户反馈道。

除此之外还有用户报告称此Windows 10累积更新可能会安装失败，并显示一条通用错误消息，虽然尚不清楚是什么原因导致安装失败，但可能是驱动程序不兼容或过时。微软准备Windows 2019年11月10日更新，预计在最新的更新文件中将解决目前存在的各种问题。