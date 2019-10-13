歼-20、运-20将首次亮相空军开放活动，庆祝人民空军成立70周年

IT之家10月13日消息 据央视新闻消息，庆祝人民空军成立70周年航空开放活动新闻发布会今天在京举行。会上宣布，10月17日至21日，庆祝人民空军成立70周年航空开放活动将在吉林长春进行，歼-20、运-20将首次在空军开放活动中展示。

百科资料显示，歼-20（英文：Chengdu J-20，代号：威龙，北约代号：Fire Fang，译文：火焰獠牙）是中航工业成都飞机工业集团公司研制的一款具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力的隐形第五代制空战斗机。

歼-20隐形战斗机首架技术验证机于2011年1月11日中午12时50分左右进行首次升空飞行测试，13时08分成功着陆，历时18分钟。整个首飞过程在歼-10S战斗教练机陪伴下完成。2016年11月1日，珠海航展开幕2架歼20突然现身，进行了短短两分钟的飞行展示，未落地飞完就走。

运-20（中国编号：Y-20，绰号：鲲鹏，英文：Xian Y-20），是中国研究制造的新一代军用大型运输机，于2013年1月26日首飞成功。运-20飞机研发参考俄罗斯伊尔-76的气动外形和结构设计，融合美国C-17的部分特点。运-20采用常规布局，悬臂式上单翼、前缘后掠、无翼梢小翼 ，拥有高延伸性、高可靠性和安全性 。运-20作为大型多用途运输机，可在复杂气象条件下，执行各种物资和人员的长距离航空运输任务