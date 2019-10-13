Redmi红米8系列：采用康宁GG5玻璃屏幕盖板+四角保护设计

IT之家10月13日消息 今日下午，Redmi红米官方在微博公布了Redmi红米8系列测试手机跌落测试视频，称采用康宁GG5玻璃屏幕盖板+四角保护设计。

官方表示，Redmi红米8系列，承载Redmi品质坚持。康宁GG5玻璃屏幕盖板，防划抗摔；机身采用四角保护设计，抗冲击性极强；历经多重品质考验，依旧完好无损。视频中的Redmi红米8手机在经过手机跌落测试后，还是完好的。

据了解，目前Redmi红米8与Redmi红米8A手机的海外版均已发布。Redmi红米8采用6.22英寸1520×720分辨率水滴屏，搭载高通骁龙439处理器，内置5000mAh电池。前置800万像素摄像头，后置1200万像素主摄像头（索尼IMX 363传感器）+200万像素深度摄像头的双摄组合。

Redmi红米8A海外版则采用6.21英寸1520×720分辨率水滴屏，搭载高通骁龙439处理器，内置5000mAh电池，支持18W快充，前置800万像素摄像头，后置1200万像素单摄。

最后，Redmi红米8系列将于10月14日下午3点正式亮相，Redmi红米8和Redmi红米8A也将正式发布。此外，红米Redmi品牌总经理卢伟冰还表示明天将透露Redmi关于5G产品的好消息。