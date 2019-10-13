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福布斯：次世代主机PS5和Xbox Scarlett十分类似，仅一项重大差别

2019-10-13 17:38:32来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月13日消息《福布斯》网站近日对索尼和微软的次世代主机PS5和Xbox Scarlett发表了观点性文章。

索尼几天前正式确认了全新次世代主机的名称是PS5、硬件支持光线追踪技术以及更精密的震动反馈手柄等情报。不过福布斯认为这些新信息听上去和Xbox Scarlett的硬件消息十分类似。毕竟微软的Xbox Scarlett同样使用了定制版AMD芯片，都支持4K分辨率、光线追踪、120fps流畅画面以及SSD，两款主机也都对加载速度和游戏体验做出了应有的提升与优化，因而两款主机谁家硬件更强目前尚不可知，不过可以知道的是二者的性能差距将会很小。

服务上，微软拥有Game Pass，但索尼也正在尝试赋予PlayStation Now更强大的功能以和Game Pass竞争。微软通过Project Xcloud追求游戏流服务，而索尼也对PlayStation Now有着类似的追求。

所以PS5和Xbox Scarlett的情况可能和两家现有的主机产品的情况差不多：当初Xbox One和PS4首度亮相时好像也标榜着各具特色，Xbox被定位为围绕Kinect 2.0运动控制器的多媒体/流媒体设备，PS4是传统游戏机，硬件稍好，价格较低，对二手游戏的态度更宽泛。但一年以后，Xbox One取消了Kinect捆绑，功能上已经和PS4完全一致了。

《福布斯》官方表示两款次世代主机最大的区别将会集中在独占游戏上。PS4的优势便在于其有《血源》《地平线：零之黎明》《战神》《神秘海域4》《漫威蜘蛛侠》等顶级独占大作。而作为次世代主机的PS5，其独占大作资源自然也不会少。而Xbox Scarlett仅有一个《光环：无限》。

因此，在硬件、售价等方面差距机器细小的情况下，消费者最终选择PS5或Xbox Scarlett最关键的内容就在于主机的独占游戏量。微软已组建第一方开发阵容将近一年时间，而索尼在这方面则一直保持优势，因此此所谓的次世代主机的大战，最终便是两家独占游戏内容的对决。

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关键词：索尼PS5微软Xbox Scarlett福布斯

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