荣耀官方预热荣耀20系列新代言人：“不加糖”的声音有多甜？

IT之家10月14日消息 今日荣耀手机官方延续此前的风格通过一张人物剪影图为新代言人以及荣耀20系列新机预热。

从官方放出的预热海报上看除了主体的人物剪影外在海报顶部正中央的位置保留有一枚前置摄像头，在指纹解锁的中央还保留有一枚二维码，扫描二维码即可听到一段语音。值得注意的是荣耀战略和品牌发展官张晓云Glory 也于近日在微博公布了荣耀20青春版的设计草图，整体所采用的“撞色设计”和海报配色十分类似。

从荣耀手机官方给出的文案中出现“不加糖”三个字来看，其拼音缩写即为“bjt”，这也和传闻中将担任荣耀20青春版的新代言人白敬亭的拼音缩写相符，而在荣耀手机官方预热之后白敬亭后援会也在第一时间为新机共同预热似乎也证实了这条信息。

据悉，根据早前入网工信部的荣耀20青春版的相关信息显示，荣耀20青春版的机身尺寸为157.2×73.2×7.65mm，重172.5克，采用6.3英寸2400×1080分辨率OLED屏幕。配置方面，荣耀20青春版CPU主频为2.2GHz，内置3900mAh电池，支持屏下指纹识别，拥有最高8GB内存以及256GB存储空间。相机方面，荣耀20青春版前置1600万像素摄像头，后置4800万+800万+200万像素三摄组合。

目前暂无更多关于荣耀20青春版的信息，一切将由官方在明天正式为大家揭晓，敬请期待。