《绝地求生》官方介绍霰弹枪全系重点改动：伤害削弱+配件变动

IT之家10月14日消息 随着空投霰弹枪DBS的出现，《绝地求生》官方也对现有得霰弹枪进行了大改。今天《绝地求生》官微便向大家科普了对霰弹枪的改动点及使用建议。

不再玄学

《绝地求生》官方对霰弹枪的子弹散布机制进行了调整：霰弹枪从“一个范围内随机散布九颗弹丸”变成了“九个范围内各随机散布一颗弹丸”。这样使得霰弹枪在保留一定随机性的情况下，子弹散布的更均匀，中距离交火准度也有所提升，不过调整后霰弹枪的玩法更突出玩家瞄准的准确性。

霰弹枪伤害

《绝地求生》削弱了霰弹枪的伤害，伤害系数调整如下（主要是对命中头部造成的伤害进行了削弱。）：

命中头部：从5下调至1.2。

命中上/下半身：从1.0下调至0.9

调整后更强调玩家对枪里九颗弹丸命中率的把控。

配件选择

对霰弹枪影响最大的配件就是收束器/鸭嘴枪口。

▲官方用S1897测试结果

收束器的功能非常明显的将子弹挤成了一团，而鸭嘴枪口对子弹的影响从“横向分布”变成了“竖向分布”。但是实战中你的敌人通常是移动的，还有可能是蹲着或趴着的，因而实际效果可能会是下图这样：

换句话说，在实战中装备鸭嘴枪口后的霰弹枪命中率并不如收束器，再加上加上霰弹枪对头部伤害的削弱，官方更建议玩家为霰弹枪装备收束器来对面积更大的胸腹部进行瞄准。