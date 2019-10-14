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为拍短视频，5人在地铁喊小心地雷获刑

2019-10-14 15:13:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月14日消息 据新华社报道，10月11日深圳市福田区人民法院对吴某涛等5人编造虚假恐怖信息罪一案，依法作出一审判决：5名被告人均犯编造虚假恐怖信息罪，分别被判处有期徒刑一年至拘役五个月不等刑罚。

报道称，法院经审理查明，2019年5月17日，吴某涛等5人相约在深圳地铁车厢内拍摄恶搞视频，发布到某短视频平台上。当天18点30分左右，在深圳地铁7号线列车车厢内，被告人吴某涛示意被告人向某林用手机拍摄视频，随后吴某涛大喊“所有人趴下，小心地雷”等话语，另一被告人陈某生配合表演，迅速趴倒在车厢地板上。

周围乘客受此惊吓，不断向车厢两端跑去，有乘客在四散的人群中摔倒，膝盖、面部均有受伤。该列车立即启动应急预案，停运清客，在深圳地铁华强南站滞留了4分钟，导致后续列车发生不同程度的延误。

案件发生后的两天内，被告5人或被抓获，或在接到公安机关电话传唤后自动投案，其中年纪最小的一位，还是一名00后。

10月11日，福田法院依法作出一审判决，被告人吴某涛、陈某生、向某林、李某犯编造虚假恐怖信息罪被分别判处有期徒刑一年、八个月、八个月、七个月，李某铁犯编造虚假恐怖信息罪被判处拘役五个月。因案件仍在上诉期内，且有被告人考虑提起上诉，该判决尚未生效。

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关键词：短视频

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