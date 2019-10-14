称《西游记之孙悟空三打白骨精》被擅播，爱奇艺起诉侵权索赔30万

IT之家10月14日消息 据海淀法院网官方消息，因认为对方未经授权许可擅自播放《西游记之孙悟空三打白骨精》，北京爱奇艺科技有限公司以侵害作品信息网络传播权纠纷为由将深圳市碧维视科技有限公司、曲靖市麒麟区联森商务酒店诉至法院，要求二被告立即停止侵权，赔偿经济损失及合理费用共计30万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告爱奇艺公司诉称，《西游记之孙悟空三打白骨精》各联合出品方将该作品的独家信息网络传播权及其转授权授予出品方星皓影业有限公司。2016年，星皓影业有限公司授权北京奇艺世纪科技有限公司享有上述权利，北京奇艺世纪科技有限公司随后又将上述权利授予爱奇艺公司，爱奇艺公司依法获得《西游记之孙悟空三打白骨精》在中国大陆地区（香港、澳门、台湾除外）的独占性信息网络传播权，授权期限为自授权平台上线播出之日起十年。2018年3月9日，深圳碧维视公司和曲靖联森商务酒店在运营的“曲靖联森商务酒店”电视端口，通过信息网络向公众提供未经爱奇艺公司授权的《西游记之孙悟空三打白骨精》的在线播放服务，爱奇艺公司通过公证的方式已固定证据。

原告爱奇艺公司认为，《西游记之孙悟空三打白骨精》为由郑保瑞执导，郭富城、巩俐、冯绍峰、小沈阳等主演的国产3D特效科幻大片。《西游记之孙悟空三打白骨精》是花费大量人力、物力和财力制作的影视作品，深圳碧维视公司和曲靖联森商务酒店的行为已严重侵害了爱奇艺公司的合法权益，给爱奇艺公司造成巨大的损失，应承担侵权责任。

目前，本案正在进一步审理中。