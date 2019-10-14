腾讯QQ炫舞将开启首个国内虚拟偶像时装周走秀

IT之家10月14日消息 腾讯游戏表示，近日官方释出的时尚季品牌片传递了炫舞时尚主张，任何玩家都可以在炫舞世界里引领流行，自由创造并展现个人穿搭，表达自我态度。

QQ炫舞将上演首个国内虚拟偶像时装周走秀，让虚拟时尚走进现实生活。10月15日，炫舞时尚季潮流发布夜将在上海时装周举办，届时不仅有炫舞系列虚拟偶像星瞳的首个时装秀，还有多位人气偶像登场，同时诸多游戏新品服饰也将惊喜亮相时装周。

和传统走秀不同的是，QQ炫舞将游戏世界与走秀舞台做了完美融合，伴随着游戏经典的音舞节奏玩法，实现游戏内换装与现实走秀服饰平行展示，而舞台现场将以游戏世界内虚拟服饰作为现实时尚穿搭的参照，以及时尚流行表达的引子，结合真人模特走秀，为这场游戏跨界时尚大秀增添了更多真实感，同时也让游戏内的虚拟服饰真正走到了现实的秀场。

据悉，在本次潮流发布夜，QQ炫舞将展示与LEVI’S的合作款，包括游戏内虚拟服饰以及实体服饰都会走上舞台。并且合作款虚拟服饰将于10月20日在游戏内上线，届时玩家便可以亲自试穿体验。

星瞳作为炫舞系列虚拟偶像，她既是炫舞虚拟时尚代表，同时也是玩家在游戏内时尚形象及态度的映照缩影。这次通过全息投影技术，星瞳将突破次元壁，在现实舞台展现时尚穿搭。