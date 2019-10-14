内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

华为畅享10正式官宣：极点全面屏+渐变机身，10月18日登场

2019-10-14 17:00:38来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月14日消息 今日华为官方通过微博正式官宣了新款华为畅享10。

据官方消息显示，预计华为畅享10将采用渐变机身色彩及极点全面屏设计，该机将于10月18日正式与大家见面。

据工信部信息显示，华为畅享10采用6.39英寸屏幕，分辨率为720p。后置双摄为4800万主摄像头和800万摄像头，前置摄像头为800万像素。硬件方面采用麒麟710F处理器和3900mAh电池。从命名上看这款手机应该是之前发布的华为畅享10 Plus低配版本。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为畅享10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有