华为畅享10正式官宣：极点全面屏+渐变机身，10月18日登场

IT之家10月14日消息 今日华为官方通过微博正式官宣了新款华为畅享10。

据官方消息显示，预计华为畅享10将采用渐变机身色彩及极点全面屏设计，该机将于10月18日正式与大家见面。

据工信部信息显示，华为畅享10采用6.39英寸屏幕，分辨率为720p。后置双摄为4800万主摄像头和800万摄像头，前置摄像头为800万像素。硬件方面采用麒麟710F处理器和3900mAh电池。从命名上看这款手机应该是之前发布的华为畅享10 Plus低配版本。