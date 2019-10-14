诺基亚推出全新Quillion芯片组，支持16端口Multi-PON线路卡、5G网络切片

IT之家10月14日消息 诺基亚近日宣布推出面向下一代大规模接入网络的全新Quillion芯片组系列。Quillion芯片组整合了诺基亚丰富的专业技术，将帮助运营商在光纤网络中轻松引入10G PON技术，并为更多超高速G.Fast接入节点的用户提供服务。

Quillion芯片组支持诺基亚的16端口Multi-PON线路卡（每个端口都支持GPON和NG-PON），主要面向计划推出下一代光纤接入网络的运营商。运营商通过该芯片组可由GPON轻松升级至NG-PON，且不影响其正常提供GPON服务。

Quillion芯片组支持对实现5G传输至关重要的低时延应用，并可通过内置可编程功能实现工作流程的自动化，例如支持5G网络切片等。

Quillion芯片组系列还为采用铜缆基础设施的运营商提供了市场上密度最高的G.fast和Vplus解决方案。诺基亚推出的增强型铜缆解决方案采用Quillion芯片组，可节省50%的机架空间，降低10%的功耗，使运营商在不增加机柜尺寸的情况下服务更多客户。这对受限于特定机柜或节点的容量和空间的提供商来说非常重要，无需在机架空间、机柜和节点等方面增加投资，就能服务更多客户并提供增强型超宽带服务。

Ovum首席分析师Julie Kunstler表示：

诺基亚Quillion芯片组系列可以跨多供应商和多接入技术，支持大规模、高密度升级或选择性升级等多种升级方式。该芯片组还集成了高时效和低时延功能，使客户能够在5G中使用接入和传输应用。这些关键功能将帮助运营商高效过渡至下一代网络。

运营商可通过不同的方式完成NG-PON升级。分析数据表明，大规模升级最好采用Multi-PON解决方案，小规模升级则最好采用NG-PON与现有网络共存的解决方案。诺基亚拥有完整的产品组合，可以满足任何升级方式。

Quillion芯片组为诺基亚的铜缆解决方案带来了业界领先的密度和容量提升，包括：VDSL2:768P(FD),VPlus:384P(MX,FD),G.Fast:144P 106MHz和96P 212MHz(MX)。