上海出台智慧公厕建设导则：公众寻厕、体验评价

据媒体报道，截至目前，上海共有智慧公厕约150个，你用过“智慧公厕” 吗？

智慧公厕是指广泛运用物联感知、人工智能、清洁能源、新兴材料、生物处理等前沿技术成果，通过智慧感知、智慧服务和智慧管理的有机结合集成建设的公共厕所。

2018年静安、黄浦、杨浦、闵行、松江、宝山、青浦、崇明等区着手启动智慧公厕建设工作，基本围绕人流统计、厕位监测、异味检测、易耗品检测等方面试点。

为鼓励、引导各区因地制宜、规范有序地推进智慧公厕建设工作，市绿化市容局于2019年9月下旬出台了《上海市智慧公厕建设导则（试行）》（以下简称“导则”），各类社会单位对外开放使用的智慧公厕的开发建设可参照执行。

《上海市智慧公厕导则（试行）》是全国首个关于智慧公厕建设的规范性文件，《导则》从四方面涵盖了本市智慧公厕的建设标准，共涉及61项设施配置，通过分类分级方式，明确了基本、推荐和高级三种不同的配置要求。

01基础智能设施

基础智能设施指部署在公共厕所现场的感知、清洁、交互、监测等各类智能化设施，主要包括自动冲洗维护设备、多媒体信息交互设备、资源消耗监测系统、厕位智能监测系统、环境监控系统、环境调控系统、安防系统、公厕管理与集成控制等设施设备，用于公众如厕服务和感知、公厕维护运营，并全面感知公共厕所的各类传感数据。

气味对厕所来说很重要，为了更好的改善空气循环，屋顶设计能开启的玻璃窗、在建筑中安装大型通风设备、男女厕隔间安装抽风机、小便池的画轴隔板采用中空的蜂窝铝结构，帮助透气，底下黑色砖带采用海吉特砖，能消解臭气。

02环保节能设施

环保节能设施指运用节能环保技术或使用绿色环保材料，用于水电消耗、污物处理或公厕构建的设备设施。

厕所墙身为装配式钢结构，内墙板是环保生态防潮木塑阻燃纳米材料；顶上设有雨水收集箱，利用雨水浇灌附近绿化草坪；安装太阳能平板热水器，利用光伏吸收热量提高水温，供用户洗手。

03智慧公众服务

智慧公众服务系统指提供公众寻厕、入厕辅助、旅游引导、信息发布、体验评价等服务的相关设施与系统，提供公众与运维单位、监管部门之间的信息交互接口。

厕位引导服务功能用于显示厕位数以及占用情况，提升使用者的入厕满意度。

04智慧运营管理

智慧运营管理系统部署在公厕运营养护单位，用于对人员、设备、保洁、消耗品等进行动态及时管理，用于形成智慧化信息处理和智能辅助决策，支撑精准运营管理和业务模式升级。智慧运营管理系统通过与基础智能设施互联，及时采集下辖各公厕的运营对象状态；对接智慧公众服务平台，可及时获取公众对公厕维护运营情况的评价数据；接收来自综合管理服务平台的监管调度指令，并动态上报运营管理相关数据，供监管部门形成决策。

人员考勤功能宜通过采用生物特征验证等技术，提升保洁服务人员的监督及考核效率。