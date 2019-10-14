一本书读懂中国高速铁路：《快速发展的中国高速铁路》中英文双语版出版

据中国铁路消息，近日，由中国国家铁路集团有限公司编著的中英文双语版《快速发展的中国高速铁路》出版发行。这是一本介绍中国高速铁路发展情况的书，从中国高速铁路概况、发展历程、关键技术、主要特点、为人民创造的美好生活、未来发展方向和规划目标等6个方面，详细介绍了高铁事业取得举世瞩目的巨大成就。

目前，中国投入运营的高速铁路突破2.9万公里，“四纵四横”高铁网提前建成运营，“八纵八横”高铁网建设全面展开。中国是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大、商业运营速度最高、高铁技术最全面、运营场景和管理经验最为丰富的国家。

第1章

中国高速铁路概况

高速铁路具有安全可靠、方便快捷、运力强大、节能环保等优势。中国幅员辽阔、人口众多，正处于工业化、城镇化深入发展时期，发展高速铁路意义重大，正逢其时。

中长期高速铁路网规划图

第2章

中国高速铁路发展历程

上个世纪九十年代，中国开始在高速铁路领域进行研究探索，在较短的时间内取得了重大进步，高速铁路技术实现重大突破，高速铁路建设和运营规模迅速跃居世界首位。

北京至天津城际高速铁路

中国标准动车组在郑徐高铁实现时速420公里交会和重联运行

第3章

中国高速铁路关键技术

经过多年的科学研究和工程实践，中国构建了完备的高速铁路技术体系，覆盖勘察设计、工程建造、高速列车、牵引供电、运营管理、安全保障等各个方面，总体技术水平迈入世界先进行列，部分领域达到世界领先水平，复兴号高速列车迈出从追赶到领跑的关键一步。

南京大胜关长江大桥

时速350公里复兴号动车组整装待发

第4章

中国高速铁路主要特点

经过多年的建设和运营管理实践，中国高速铁路安全可靠、平稳舒适、方便快捷、节能环保、适用性强等特点日益凸显。

供电接触网检修

第5章

中国高速铁路为人民创造美好生活

目前，中国“四纵四横”高铁网已经提前建成运营，“八纵八横”高铁网正在不断延展。长三角、珠三角、京津冀三大城市群高铁已连片成网，东部、中部、西部和东北四大板块实现高铁互联互通，不仅极大方便了旅客出行，而且打开了广大人民群众美好旅行生活的新空间，受到越来越多人们的青睐，正在改变中国人的出行方式，助推中国经济社会持续健康发展。

大西高铁拉近了沿线城市时空

第6章

走向未来的中国高速铁路

面向未来，中国铁路进一步推进铁路规划建设，大力推动高速铁路技术创新，不断续写创新发展新篇章。

北京至张家口高速铁路官厅水库特大桥

智能高速铁路概念动车组

国家铁道试验中心环行线