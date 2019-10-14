水滴筹澄清：从未收取任何费用

IT之家10月14日消息 11日，水滴筹官方发布了《关于水滴筹爱心补助规则调整的公告》。

《公告》中表示，为进一步优化资源配置，更有针对性地帮扶困难人群，将有限的资源投入给更需要帮助的用户，经过慎重考虑和用户调研将对“爱心补助”进行调整：将原先针对所有筹款用户的支付通道手续费补贴，调整为针对特别困难人群、积极自救人群的“爱心补助”，每位用户最高补助1000元。符合条件的筹款用户，将有希望获得比原先更高更多的补助金额。“爱心补助”调整自2019年10月15日零点开始实施，在该时间点之后发起项目的筹款用户，可通过水滴筹在线客服了解详情，申请爱心补助。对于在该时间点之前发起的筹款用户，水滴筹仍会按照原规则补贴支付通道手续费。

这一公告引起部分网友的误会，以为水滴筹开始收取费用。对此水滴筹刚刚发布声明，强调水滴筹不收费。

水滴筹表示，10月11日，水滴筹发布了《关于水滴筹爱心补助规则调整的公告》：将补助方式调整为针对特别困难人群、积极自救人群的“爱心补助”，每位用户最高补助1000元。本次补助调整是爱心温暖升级，旨在对特困家庭进行特别帮扶。

水滴筹表示，为了不让筹款用户、爱心人士混淆和担心，现澄清如下：

1、自成立以来，为了更好地帮扶筹款用户，水滴筹从未收取任何费用，还主动以“爱心补助”的方式全额补贴了由第三方支付平台收取的支付通道手续费。 2、本次补助调整之后，水滴筹仍然不收费，只是调整了“爱心补助”的规则。新规则将针对特别困难人群、积极自救人群给予更大力度的帮扶。



