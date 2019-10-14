印度Paytm从软银和蚂蚁金服获得近20亿美元融资

新浪科技讯北京时间10月14日晚间消息，据彭博社报道，知情人士透露，印度在线金融巨头Paytm接近从马云的蚂蚁金服和日本的软银集团等投资人手中获得20亿美元新融资，以抵御大量涌入的新竞争对手。

知情人士称，该公司将通过股票和债务各筹得一半的融资，对公司的估值在160亿美元；并表示，谈判处于最终阶段，但条款可能仍会有变。因谈论非公开交易，知情人士要求匿名。

Paytm对电邮提问不予置评。记者未能在日本公共假日之际联系到软银置评。在联系到蚂蚁金服时，其无即刻评论。