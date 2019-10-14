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卢伟冰解释红米8/8A搭载骁龙439处理器原因：性能够用，体验不错

2019-10-14 19:39:23来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月14日消息 红米手机官方近日正式发布全新入门机型Redmi红米8/8A，面对网友关于Redmi红米8/8A搭载骁龙439处理器的问题他也在晚些时候通过微博做出了解答。

卢伟冰表示，红米手机官方在做红米8系列之前便已做了详细的用户调研，在续航、流畅、品质三方面下足了功夫。虽然骁龙439是一个400系列的产品，但性能不输老神U骁龙625，安兔兔跑分近10万分，同时工艺还更新到12nm。再结合MI Turbo的支持，骁龙439同样能为用户提供不错的使用体验。

全新Redmi红米8/8A配置：

红米8配备6.22英寸1520×720分辨率水滴屏，使用康宁第五代大猩猩保护玻璃，搭载骁龙439处理器，后置1200万像素+200万像素双摄，前置800万像素摄像头，支持18W快充，使用Type C接口，支持人脸解锁，支持后置指纹解锁，支持红外遥控，保留3.5mm耳机孔，内置5000mAh电池。

红米8A配备6.22英寸水滴屏，使用康宁第五代大猩猩保护玻璃，搭载骁龙439处理器，后置1200万像素摄像头，前置800万像素摄像头，支持18W快充，使用Type C接口，支持人脸解锁，不支持指纹解锁，内置5000mAh电池。

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关键词：Redmi红米88A

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