腾讯云双11特惠秒杀：1核2G配置云服务器，88元/1年

马上双11即将开启。云服务器厂商也开始了一年一度的最大力度促销。

今天，腾讯云就放出了本年度双11活动的预热——爆款云服务器1核2G、50G硬盘的标准型S2服务器，双11活动价88元/1年，现在即可秒杀抢购。

目前该秒杀活动，新注册用户可无门槛参与，对于老用户如果想参加活动，可以邀请1名新用户，即可拥有秒杀抢购资格。

秒杀地址：https://t.cn/AiuunAlk （可复制网址浏览器打开或邀请朋友）