拼多多回应腾讯退出母公司股东行列

IT之家10月15日消息 IT之家昨天曾报道，从工商信息平台天眼查了解到，拼多多母公司杭州埃米网络科技有限公司工商变更信息显示，林芝腾讯科技有限公司从股东中退出。与此同时，高榕资本合伙人张震不再担任股东、董事，腾讯投资管理合伙人林海峰退出董事之列。

相关资料显示，杭州埃米网络科技有限公司成立于2015年4月，法定代表人为拼多多联合创始人孙沁，该公司全资控股拼多多的运营主体上海寻梦信息技术有限公司，是拼多多的母公司。而林芝腾讯科技有限公司背后为投资机构——腾讯投资，由深圳市腾讯产业投资基金有限公司全资控股。不过，最新数据显示，腾讯对拼多多的持股比例是16.9%，腾讯仍是拼多多的第二大股东。拼多多依托腾讯的社交体系，布局电商业务。

据北京商报报道，拼多多相关负责人表示：“属于正常变更，上市公司都会有这些变化。”他进一步表示，此次工商信息变更仅是境内公司的变化，与其他上市公司变更工商信息一样，上市后资本市场股东都不在境内上市公司继续担任任何职位。

值得一提的是，今年7月26日，拼多多曾发布公告称，为遵循纳斯达克相关规定，公司于上市一周年时正式对董事会进行变更，由6人缩减为5人，张震不再出任董事。