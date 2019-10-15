韦博英语倒掉、在线教育朗播网被传欠薪，警惕培训机构连锁崩盘

10月15日，韦博英语的倒掉突然而迅速。

从韦博英语资金链吃紧、拖欠员工工资的消息传出，到韦博英语CEO在10月12日正式对外发布公司资金链断裂及善后处理公开信，前后不过10来天。

这家运营21年、在全国62城拥有近154家店的知名英语培训机构轰然爆雷，留下一地鸡毛。如今学员退费、欠薪员工的维权安置，成为各界关注的热点。

无独有偶，另一家英语培训机构朗播网被爆降薪并拖欠离职员工的薪资。据媒体报道，已有朗播网离职员工向北京市海淀区劳人事争议仲裁委员会申请仲裁并完成调解，朗播网承诺在8月31日前向申请仲裁的员工支付拖欠的工资。但多名朗播网前员工表示至今仍未收到被拖欠的工资。

而朗播网正是由原新东方名师杜昶旭于2007年6月创立，起初是一家在线英语学习平台，2015年开始以城市合伙人的模式开设线下门店。

这些爆雷、欠薪问题引发人们对英语培训机构运营现状的重新审视。

韦博英语北京学员退费需等45天

近日TechWeb走访了韦博英语位于北京巴沟万柳购物中心4楼的门店，该门店已经停课。前台人员称自己不是韦博英语员工：“因为他们员工都离职了，我是过来帮忙”。

▲位于购物中心一楼入口处的韦博英语宣传台，已无人值守

▲位于北京巴沟万柳购物中心4楼的韦博英语门店已停课，学员在等待了解退费进展

据这位帮忙人士介绍，韦博英语已经停课，学员未上完课程可以转线上学习，如果要退费，可以先填写表格，等候退费。

在该门店大堂粘贴的《关于学员安置预案的进展通告》称，因为北京韦博（北京世纪韦博教育咨询有限公司、北京市东城区韦博语言培训学校）持续经营不善和严重亏损，导致校区运营和教学服务无法正常进行。

目前韦博对学员安置方案包括，通用学员可以将剩余课程转总部Webicloud云中心继续学习；出国考试及青少学员，学校正寻找社会第三方培训机构帮助，希望他们出援手解决学生后续学习。

另外，对于希望退费的家长及学员，韦博提供的解决办法是学员进行退费登记，韦博方面将按照入学合同约定的退费规则计算退费金额，双方确定金额后签署退费单留存。

TechWeb从现场等待退费的学员谋先生了解到，他一次性缴费3万多元参与培训，在得知韦博英语倒闭听课后第一时间已经前来登记退费，韦博方面给的答复是退款到账需要等待45天。

不过对于45天后能不能真的收到退费，学员们心里并没有底。

韦博危机

今年9月28日，有自称为北京韦博的员工发爆料举报信，称韦博英语北京全部6个校区已经有很久没发工资，并表示以后各中心都会关店，落款署名“一个有良心的韦博英语员工”。这一爆料正式揭开了韦博危机的序幕。

▲北京韦博员工的爆料举报信

10月10日，有港媒报道称“韦博英语亏损1.6亿，恐将破产”。这一消息彻底将韦博英语推入漩涡中心。

紧随其后的就是北京、上海、杭州等地曝出韦博英语停课、学员涌入学校要求退费、员工维权的消息。

而尤其让学员们愤怒的是，直到事情爆发前的10月7日，韦博英语还在做促销活动并收取学员新的学费，这一行为更是被解读为恶意圈钱。

10月12日，韦博英语CEO高卫宇正式发布员工信，称公司运营遇到困难，原本既定的融资计划随着韦博英语版块业绩的持续恶化等影响被不断推迟，带来资金链断裂，无力履行当初的承诺。并表示，此前未能及时对外公布情况，是因为10月8日起就不停与各区政府部门进行沟通。

▲韦博英语CEO高卫宇给员工的信

高卫宇在信中称，上海的韦博英语已经与英孚达成一致，英孚将接收韦博英语的成人学员和青少学员。对于欠薪的员工，也将开具欠薪证明，日后有能力时再进行补发。

这些回应并未完全阻止事情的进一步发酵。

截至目前，韦博英语在北京、上海、成都、杭州、深圳多地线下门店陆续关闭或停课。

韦博教育创立于1998年，旗下韦博英语、韦博开心豆少儿英语、韦博嗨英语三大教育牌，覆盖线上、线下、成人、少儿、游学等各个英语教育领域。截至2018年7月，韦博教育已在全国62个城市拥有154所培训中心，所有培训中心并非全部直营，有部分为加盟模式。

据相关媒体的报道，目前韦博南昌等地的直营店都在寻求自救，自找投资人注资，卖身度过难关，此外，厦门、宁波等地的韦博已相继宣称自己经营良好，员工工资正常发放中。

事情也许只是揭开了教育培训乱象中的冰山一角。

在网络维权的韦博大量学员存在采用了“教育分期贷”来支付几万甚至十几万的学费，以至一直背负分期贷款。如今韦博停课，这些学员则面临课停了，无法退费，还需要继续还贷的窘境。

警惕更多爆雷

据不完全统计，仅今年截至目前，已经有超过20家教育培训机构被曝跑路、关闭、破产或欠薪。

今年年初，早教品牌培正逗点因为融资不顺，资金链断裂，多家门店关闭。

今年2月，留学机构“太傻留学”被曝光有用户和员工在其北京总部维权；素质教育品牌成长保被曝解散；

今年4月，疯狂老师App宣布将于2019年4月30日停止运营……

究其原因，这些企业大多是盲目扩张再加上融资不畅，不能及时进行资本补给导致资金链断裂引发破产、关店。

今年以来，资本市场谨慎气息浓厚，2019年5月教育行业融资事件为33起，去年同期为52起，教育行业资本热度下降也加速了自身造血能力不足的培训企业的倒闭。

有在教育行业从业多年的人士向TechWeb表示，教育机构死亡都是现金流断了。长期以来，教育机构收费都是以一年或半年为周期来进行收费，韦博英语动辄几万的收费同样如此。

去年，国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求校外培训机构“不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”，有利于规避培训机构一次性收取高额学费后跑路的等风险事件。

上述人士表示，对于绝大多数一次性就向学员收取几万元培训费的培训机构来说，调整到一次性只能收入三个月后会死亡得更快。如果只能收三个月，韦博现金流估计一年前就会断裂。不论是线上还是线下培训机构，如果不及时调整好合理的收支模型，现在的教育机构80%都有可能出现资金链断链。

近2年培训行业同质化竞争激烈，获客成本长期居高不下。经过多年野蛮发展，不管愿不愿意承认，在这样的资本寒冬里，教育培训行业已然进入了调整期。