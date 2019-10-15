淘集集CEO致歉：重组是最好方案，有信心也有能力归还债务

IT之家10月15日消息 今日凌晨，针对欠商家货款一事，淘集集CEO张正平发布致歉信称，“最近淘集集发生的事情，不是一句两句道歉能表达我的愧疚，但还是要对各位说一声抱歉。”

张正平表示，2018年10月到12月，淘集集曾经常性的黑客攻击服务器、App STORE上超过10万条1星差评、多地收到恶意投诉等，2019年1月到3月淘集集服务器被注入恶意脚本……但这些淘集集都撑了过去并恢复快速增长。

张正平还指出，进入9月，由于融资迟迟得不到确认，现金流开始下降，危机已经来临，9月25日有人煽动供应商集中上门挤兑货款。国庆期间，为了能够帮各位最大限度的挽回损失，淘集集经多方努力终于谈妥国内某大型集团公司进行重组并购。

“重组是最好的方案，需要大家一起共渡难关。”张正平表示，“支持重组方案，就能拿到第一笔欠款，还可以继续在新公司赚钱做生意，剩余的债务我有能力也有信心归还给大家。”

以下为淘集集CEO张正平致歉信全文：

致伙伴们的一封道歉信

尊敬的淘集集供应商伙伴、代理商伙伴：

• 最近淘集集发生的事情，不是一句两句道歉能表达我的愧疚。

• 但还是要对各位伙伴说一声：抱歉，万分抱歉！

有些话想跟各位伙伴分享一下：

回顾整个淘集集上线到现在，我和团队经历了许多：

2018年10月到12月：

• 经常性的黑客攻击服务器，App无法正常访问，以双11当天为例0点到2点，16点到20点无法正常打开；

• App STORE上超过10万条1星差评；

• 北京、上海、深圳多地工商集中收到恶意投诉，最高1天1000笔；

• 被人恶意上传涉黄涉仿真枪的商品，再录视频到主管部门举报，造成多个应用软件商店下架淘集集；

• 还有很多就不详细举例。

2019年1月到3月：

• 服务器被注入恶意脚本：新用户在购买商品的时候随机增加20块钱运费，造成新用户转化率大幅下滑，留存大幅下滑；

以上，我们都撑了过去，淘集集从4月起又恢复了快速增长。

但从2019年6月起，人生走了趟过山车：

• 6月初启动B轮融资，投后8亿美金融2亿美金，很快拿到多个口头OFFER，当时自信满满要把淘集集做成百亿美金以上企业；

• 进入7月，由于内外部一些因素，业绩增长受到了极大的影响，销售额出现停滞，这里我犯了一个极大的错误，过多的时间花在了融资身上，想通过融资款来解决当前增长的问题，延误了最黄金的自救期，策略上边选择了继续亏损获取用户；

• 进入9月，由于融资迟迟得不到确认，现金流开始下降，危机已经来临，9月25日有人煽动供应商集中上门挤兑货款。

国庆期间，为了能够帮各位伙伴最大限度的挽回损失，我们多方努力终于谈妥国内某大型集团公司进行重组并购。

一致同意将并购款的全部用于归还欠款，剩余欠款部分由我和高管团队在未来项目的持股平台进行担保。

避免现在公司直接清算，大家血汗钱颗粒无回。

有人说亏损那么多钱那儿去了?

从2018年8月海集集上线到现在：

我和我的家人及双方直系亲属，不论国内国外都没有买过房子、车子。

我的团队成员直到现在都有多人在上海没有自己的房子，靠租房渡日。

我们都是抱着必胜的信心，要干成件事情，把淘集集做上市。

那钱到底那儿去了?淘集集目前超过1.3亿注册用户，市面获取一个注册用户并不便宜，大家都知道淘集集不收佣金，亏损实际上都亏损在获客上边。

有别有用心的律师号召大家不要签重组协议，要组团去法院，帮大家拿回欠款。

我在朋友同事口碑中都是一个非常坦诚的人，更不会以公开信的形式去骗大家。

我对大家讲的是：

去法院只会有一种情况发生：淘集集无法继续经营下去，公司当前余款三到六个月后平均落到大伙儿身上不足以抵扣1%的货款，是的大家没看错我也没乱说，就是不足1%。

我也知道目前的债务处理方式很多人不能接受，但这真的已经是我和团队尽最大努力能拿出的最好的方案。那些煽动大家不签协议闹事的人，我不想去猜测他们的目的，但实际情况就是他们会整垮平台，让大家的血汗钱一分钱也追不回来。

重组是最好的方案，需要大家一起共渡难关

恳请大家相信我，再这么僵持下去，错过了这次重组的机会，公司破产清算，大伙儿能拿到什么?

支持重组方案，就能拿到第一笔欠款，还可以继续在新公司赚钱做生意，剩余的债务我有能力也有信心归还给大家。

欠债还钱，天经地义，虽然是公司欠的债，但我和团队不会就此放弃努力，会竭尽所能帮大家尽力挽回损失，以回报各位伙伴这一年来的支持。

再次恳请大家，携手进退，共渡难关。

淘集集

张正平

2019年10月15日