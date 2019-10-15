【IT之家评测室】90Hz三星屏+6400万四摄+50W闪充：realme X2 Pro体验

realme品牌想必大家已经熟悉了，2018年5月，作为OPPO在印度市场的全新子品牌，realme发布了第一款产品，凭借其不错的销量在印度市场立足。2018年7月，realme正式脱离OPPO，独立运营。一年多过去了，realme的加入，让国内手机市场的竞争更加激烈起来。

半个月前，realme发布了realme X2新机，拥有着不错的配置和惊喜的价格，一度成为网友口中的“真香机”。时隔半个月，realme再次发布realme X2的新品：realme X2 Pro。IT之家已经提前拿到了这款手机的样机，体验了一段时间后，为大家带来这realme X2 Pro的评测体验。

realme X2 Pro配置参数如下：

第一部分：外观

realme X2 Pro共有两种配色，分别是海神（蓝）、月神（白）。IT之家拿到的是realme X2 Pro“海神”配色，存储版本为12GB+256GB。

自打渐变色流行起来，市面上充满了各种各样渐变配色的手机，乍一看很讨好眼球，但看多了，还是有些审美疲劳。

realme X2 Pro“海神”配色为几乎纯粹的深蓝色，整机材质不是金属就是玻璃，背壳采用第5代大猩猩玻璃。同时采用了高饱和曲率的3D玻璃设计，带来了更好的握持感。

整机重量为199g，小半斤重的它拿在手里还是有点压手的，尽管采用了3D玻璃设计，后背看似过渡圆滑，但小编月生觉得它还是有点厚重。

来到机身背面，与realme X2不同的是，realme X2 Pro的后置四摄位于机身的中轴线上，而realme X2则位于机身左上角。右侧是一枚补光灯。其中，realme X2 Pro最顶部的那枚6400万摄像头有金色光圈点缀，底部写有“64MP”的文字标识。

补光灯的下方写有“AI CAMERA”字样以及四个小圆圈，代表着realme X2 Pro的后置四摄。再下方，则是“realme”的Logo，Logo位于机身背部右侧靠上的位置，与先前的realme X大师版相似。这个Logo位置美观与否，大家应该都有自己的看法，我个人觉得不如居中放在后背靠下的位置更好看。

机身正面则是大家熟悉的水滴屏设计，机身底部分别是扬声器开孔、Type-C开孔、麦克风开孔和3.5mm耳机孔。

realme X2 Pro采用了最新一代的G3.0指纹解锁方案，官方宣称平均解锁速度只需要0.23s，是目前最快的指纹解锁方案之一。实测解锁速度确实非常快，手指放在解锁区域上，眨眼之间就已经进入桌面了。在湿手或强光场景下，也能正常解锁。

屏幕方面，realme X2 Pro采用了6.5英寸的水滴屏，分辨率为2400×1080，并采用90Hz刷新率流体屏，是realme迄今为止最流畅的屏幕。同时支持低亮无频闪护眼和低蓝光护眼。

90Hz刷新率和普通60Hz刷新率有什么区别，小编月生在网上看到一张有趣的动图，它能形象地展示两者显示效果上的差异。

在屏幕观感方面，realme X2 Pro的屏幕支持HDR10+、100% DCI-P3色域。屏幕像素密度为402PPI，字体清晰无颗粒感。在系统设置中，realme X2 Pro支持屏幕色温调节、色彩模式选择等。IT之家小编测得在“生动”模式下，realme X2 Pro的屏幕平均色彩偏离值为2.90，色域为100%的sRGB，89%的AdobeRGB。值得一提的是，参数看似良好，但在下图中可以看到1F区的颜色偏离值较大，高达7.96，不过这也可能与测试时的色彩模式有关。如果你不喜欢“生动”模式，还有“柔和”模式可供选择。

第二部分：相机（样张均有压缩）

realme X2 Pro搭载四摄影像系统，包括6400万像素的主摄（三星GW1），它拥有1/1.72英寸大底传感器，配合像素四合一技术，单像素可达1.6μm，提升其宽容度，并提供出色的动态范围及丰富细节。

另外三枚摄像头分别是1300万长焦，800万超广角以及200万像素人像镜头。其中800万超广角提供115°超广角摄影功能，光圈F/2.2，并支持广角防畸变。

在摄像功能方面，realme X2 Pro提供了超级夜景2.0、人像模式、超级焕彩、超广角视频、视频虚化等等。值得一提的是，在视频拍摄模式下，realme X2 Pro支持超级视频防抖功能。

先来看一下realme X2 Pro的样张表现。在白天光线较好的情况下，realme X2 Pro拍出的样张还是很令人满意的，无论是白平衡还是动态范围，都有着不错的表现。

▲日间样张（天气不是很好，它尽力了）

realme X2 Pro在相机中提供了“超级焕彩”模式，开启该模式后，可以看到样张的饱和度较高，色彩更加鲜艳。该模式比较适合应用在风景、美食等场景中。但实际样张区别并不是很大，再加上系统没有适用场景的智能提示，恐怕这项功能的实际使用频率也不会太高。

▲左为默认模式，右为“超级焕彩”模式

在超广角模式下，realme X2 Pro可以拍摄到更加宽广的画面，同时畸变处理也非常到位，观感十分自然。但在白平衡表现方面，与普通模式相比，超广角模式的样张画面白平衡和默认模式存在肉眼可见的差别，超广角模式的样张发黄，希望厂商在后续优化解决该问题。

▲左为默认模式，右为超广角模式

在默认模式下，realme X2 Pro输出1600万像素照片，在设置中可以打开6400万模式。6400万模式的样张分辨率高达6944 × 9280，每张照片的体积非常庞大，在该模式下，仅仅支持“超级焕彩”模式，而变焦操作、HDR功能均不支持。

▲左为默认模式，右为6400万模式

▲左为默认模式，右为6400万模式

6400万模式的效果还是要通过放大照片来看，更高的像素能保留更丰富的画面细节，将照片多倍放大，画面细节依旧清晰可见。但放大到一定程度，就能看到照片上的涂抹痕迹。

▲左为默认模式，右为6400万模式

▲左为6400万模式，右为放大细节

长焦方面，realme X2 Pro采用了1300万长焦镜头，支持2×光学变焦，我们来看看样张表现。

▲左为1×模式，中为2×变焦，右为5×变焦。

可以看到在光线合适的情况下，这枚长焦镜头的表现还是非常不错的，在更高倍数的数码变焦下依旧有较好的解析力。

来到了夜晚，realme X2 Pro的表现中规中矩，样张整体观感不错，亮度自然，但对高光的压制还有进一步的优化空间。

▲室内样张，白平衡较准，动态范围良好

▲默认设置下室外夜景样张

开启超级夜景之后，最明显的变化就是画面整体亮度提升了，高光部分相比普通模式压制得更好一些，暗部细节也更加丰富一些。

▲超级夜景模式样张

虽然夜景样片观感尚可，但小编月生发现，realme X2 Pro在夜间拍摄时会出现“鬼影”的情况，在特定角度下会非常明显，很影响成片质量。没办法，这是镜头组件设计而导致的问题，只希望这个问题在量产版里能改进设计并得以解决吧。

▲右上角红框中出现左下角招牌的“鬼影”

实际上在日常使用中，默认的1600万模式基本能够满足拍照需求，而丰富的拍摄功能也是在默认模式下才可以发挥用武之地。从上述样张来看，除了一些小毛病，realme X2 Pro后置四摄拍照的整体表现还是不错的。

而前置镜头方面，realme X2 Pro仅仅使用了一枚1600万像素的自拍镜头。这点小编月生想要吐槽一下，毕竟很多其他家机型的前置镜头早都用上了2400万像素，甚至3200万像素，硬件上的差距单单靠软件算法是很难弥补的。这样的前置摄像头规格，喜欢自拍的小姐姐们恐怕对它爱不起来。

第三部分：配置体验

realme X2 Pro搭载了迄今为止高通骁龙系列最强劲的855 Plus，它采用了7nm制程工艺，Kyro八核心架构，GPU部分使用Adreno 640，相比骁龙855，CPU单线性能提升5%，GPU性能提升15%；支持Snapdragon Elite Gaming游戏加速引擎和Quad HD+游戏画质引擎，全方位提升游戏体验。更拥有比上一代快3倍的AI处理芯片，智能调度所有核心。

在存储组合上，realme X2 Pro提供6GB+64GB/8GB+128GB/12GB+256GB三个版本，RAM全部采用LPDDR4X，ROM中64GB为UFS 2.1，128/256GB为UFS 3.0。

骁龙855 Plus的性能毋庸置疑，在游戏体验上，市面上所有的游戏基本都可以开启最高配置完美流畅运行，realme X2 Pro更与多款大型游戏定制90Hz高帧率模式，进一步提升流畅的游戏体验。但小编月生又想吐槽了，realme X2 Pro明明与《王牌战士》定制了90Hz高帧率模式，就在我充满期待地打开软件商店想要下载这款游戏的时候，却被告知“该应用暂不提供下载”。这是什么鬼，只好安慰自己说“这也许是工程样机的缘故吧”……

此外，realme X2 Pro支持HyperBoost 2.0游戏空间，打包管理所有游戏。通过游戏助手，可以设置通知免打扰或者半透明弹窗。并有快速截屏、画质增强以及游戏变声等丰富的游戏功能可供玩家使用。

realme X2 Pro是realme首款双扬声器手机，支持Dolby Atmos杜比全景声，带来了全新环绕立体声听感，并通过Hi-Res“小金标”认证，带来更出色的听感体验。

另外realme X2 Pro采用了“Tactile线性马达”，通过实际体验，realme X2 Pro在振动反馈方面力道虽足，但有点生硬，反而导致感受不那么好了，希望厂商尽快优化吧，毕竟线性马达带来的体验，用过了就很难再回去。

realme X2 Pro支持多功能NFC，可以刷门卡、刷公交、刷银行卡等等，官方宣称后续OTA将更新“eID公民网络电子身份标识功能”支持。

此外，realme X2 Pro还支持VC液冷技术，在该技术加持下，长时间使用手机也不易产生机身过热烫手的情况。

realme X2 Pro支持50W Super VOOC闪充技术，官方宣称35分钟就可以充满其4000mAh的电池。IT之家实测从0%开始充电，5分钟充电21%，10分钟充电43%，15分钟充电65%，20分钟充电84%，25分钟充电96%，29分钟时充满。充电效率非常惊人。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，小编月生将手机的系统亮度调节到50%，各项音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，屏幕刷新率为90Hz，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电3%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电4%；

通话30分钟，耗电2%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频30分钟，耗电9%；

玩《王者荣耀》30分钟，耗电11%；

使用微信30分钟，耗电5%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电4%。

整体来看，realme X2 Pro尽管内置的4000mAh大电池，但也许是高刷新率模式耗电较快，重度使用下续航还是有点扛不住，因此小编月生建议，如果你对帧率不是特别敏感，又想手机续航更久，就在不需要的时候将屏幕刷新率切换到功耗较低的60Hz吧。好在realme X2 Pro拥有50W闪充，一顿早餐的时间，就能获得近一整天的电量。而在充电过程中，也未出现过热的情况。这样的大电池配合高速快充，给人带来满满的安全感。

总结：

作为realme系列的旗舰产品，无论在用料、工艺乃至软件体验方面，realme X2 Pro都带来了当今市面上第一梯队的体验。尽管realme独立运营了，在OPPO的手机中能用到、甚至在旗舰机中才有的功能，在realme X2 Pro也得到了相同体验。

而另一方面，realme X2 Pro作为realme系列的旗舰机型，它的出现在手机市场中具有非常强的竞争力，也让我想起红米品牌独立后发布的首款旗舰Redmi K20 Pro，这些有着几乎极致性价比的机型，势必会在手机市场中打起一场硬仗。但就普通消费者的我们而言，各大厂商的良性竞争，最终受益的人终究是我们。作为普通消费者的我们，只需在其中选择自己最喜爱的一款即可。对于这款手机，它满不满足你的口味呢？