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一图看懂全新realme X2 Pro超能武士

2019-10-15 11:32:53来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月15日消息 今天realme手机官方正式发布了全新旗舰手机realme X2 Pro超能武士，首发价2599元起。

配置方面，realme X2 Pro采用90Hz 6.5英寸三星Super AMOLED流体屏，分辨率为2400×1080，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新E3发光材料，支持硬件级DC调光2.0、DCI-P3色域显示以及HDR10+官方认证，搭载汇顶新一代G3.0光感屏下指纹模组；搭载骁龙855 Plus处理器，UFS 3.0高速闪存，VC液冷+超导碳纤维散热方案加持。支持50W超级闪充，电池容量为4000mAh；拥有杜比双扬声器、Tactile线性马达、4D游戏振感，拥有Hi-Res“小金标”认证。拥有四重“防抱死”游戏天线保证网络连接快速稳定；支持多功能NFC功能，后续还将支持银行卡和eID电子身份证。

拍照方面，realme X2 Pro采用6400万像素后置四摄方案，拥有6400万超清主摄，1/1.72英寸超级大底；超广角+微距镜头，1300万长焦镜头，支持20倍混合变焦，全焦段覆盖、超级夜景2.0。前摄新增人像超级夜景模式，由摄影大师Aaron Huey专业影像调试，支持超级视频防抖、视频超广角。

价格方面，全新realme X2 Pro首发价2599元起，首卖立减100元：6+64GB版到手价2599元，大师版双11首卖立减100售3199元。

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关键词：realme X2 Pro

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