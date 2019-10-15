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今年天猫双11首次可买房，还是特价

2019-10-15 13:20:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月15日消息 阿里巴巴旗下阿里拍卖披露，今年天猫双11期间，将有上万套特价房源参与，其中部分覆盖多地热门学区房、地铁房和景区房等。

值得一提的是，今天上午，一张“天猫双11丨阿里拍卖全国万套房源首批清单”的截图在网上流传。对于网上流传的图片信息，阿里拍卖运营小二则表示：“目前还无法确认网传房源信息的真实性。”对于具体房源信息，还需待相关活动上线后才能确认。

阿里拍卖提供的数据显示，过去一年有近3000万人次在其平台上看房、买房。

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关键词：双11

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