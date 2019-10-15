一加“新单位”公布：一虎=90HZ

IT之家10月15日消息 继一卢=10W之后，一加也公布了自家的“新单位”——一虎=90HZ。

在今天的一加7T发布会上，刘作虎表示一加7T针对90hz重写安卓底层算法。一加手机官方表示，《和平精英》《王牌战士》《堡垒前线》《QQ 飞车》《穿越火线》《量子特攻》《新笑傲江湖》等七款手游将全部支持90Hz高刷新率模式。

配置方面，一加7T搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置3800mAh电池，支持30W快充，前置1600万像素摄像头，后置48MP+16MP+12MP三摄。