一加7T Pro迈凯伦限定版亮相：超跑纹理，极致追求

IT之家10月15日消息 在今天下午北京举行的一加7T系列新品发布会上，一加手机正式发布了一加7T Pro在国行版，搭载高通骁龙855 Plus处理器，还有标配2K+90Hz流体屏。另外一加还发布了一加7T Pro迈凯伦限定版手机。

一加7T Pro迈凯伦限定版代表了对极致的追求，一加7T Pro上拥有了迈凯伦的超跑纹理，带来了全套迈凯伦的外观设计。采用橙色和黑色设计，在后置摄像头旁边还有定制图案，在手机背部下方也有迈凯伦的标志。

一加7T Pro迈凯轮限定版配备了迈凯轮Alcantara极速保护壳，与迈凯伦方向盘的材质一致。

官方介绍，OnePlus 7T Pro 全速登场，搭载2K+90Hz 流体屏延续经典设计，高通骁龙 855 Plus 移动平台、超广角三摄及与一加7T相同的拍摄功能升级、8GB+256GB 超强组合 UFS 3.0、Warp 闪充 30T，灵动活力「海月蓝」优雅强悍，搭载基于安卓10的氢OS系统。

据了解，一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。