内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

迈凯伦特邀F1赛车手开箱一加7T Pro迈凯伦版

2019-10-15 16:15:01来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月15日消息 今日一加正式发布了全新一加7T系列手机，与此同时还带来了一加7T Pro迈凯伦定制版。作为一加手机的合作伙伴，迈凯伦官方也特地邀请了CarlosSainz和LandoNorris两位F1赛车手带来一期一加7T Pro迈凯伦版的官方开箱视频，一起来看一下吧。

配置方面，一加7T Pro迈凯伦版采用2K+90Hz 流体屏，搭载高通骁龙 855 Plus 移动平台，8GB+256GB存储组合并支持UFS 3.0，支持Warp 闪充 30T，出厂搭载 Android 10。相机方面采用后置三摄方案，主摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器），拥有F1.6 大光圈 + OIS 光学防抖，+1600万超广角（117度）+800万长焦；支持人像模式、超广角超级夜景模式以及独立驱动的微距马达所带来的OnePlus 像素微距模式，还拥有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）

一加7T Pro迈凯伦限定版 12GB+256GB 版售5,299 元，11 月 5 日 10:00 开售，今天 18:00 官网京东开启预售。

一加7T Pro迈凯轮限定版配备迈凯轮alcantara极速保护壳，和迈凯轮方向盘材质完全一致。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：一加7T Pro迈凯伦版迈凯伦

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有