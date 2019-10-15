迈凯伦特邀F1赛车手开箱一加7T Pro迈凯伦版

IT之家10月15日消息 今日一加正式发布了全新一加7T系列手机，与此同时还带来了一加7T Pro迈凯伦定制版。作为一加手机的合作伙伴，迈凯伦官方也特地邀请了CarlosSainz和LandoNorris两位F1赛车手带来一期一加7T Pro迈凯伦版的官方开箱视频，一起来看一下吧。

配置方面，一加7T Pro迈凯伦版采用2K+90Hz 流体屏，搭载高通骁龙 855 Plus 移动平台，8GB+256GB存储组合并支持UFS 3.0，支持Warp 闪充 30T，出厂搭载 Android 10。相机方面采用后置三摄方案，主摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器），拥有F1.6 大光圈 + OIS 光学防抖，+1600万超广角（117度）+800万长焦；支持人像模式、超广角超级夜景模式以及独立驱动的微距马达所带来的OnePlus 像素微距模式，还拥有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）

一加7T Pro迈凯伦限定版 12GB+256GB 版售5,299 元，11 月 5 日 10:00 开售，今天 18:00 官网京东开启预售。

一加7T Pro迈凯轮限定版配备迈凯轮alcantara极速保护壳，和迈凯轮方向盘材质完全一致。