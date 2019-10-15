《爱情公寓5》等公布，爱奇艺龚宇：除爆款外还要做专项内容

10月15日下午消息，2019爱奇艺iJOY悦享会今日在上海举办，爱奇艺创始人兼CEO出席并发表演讲，他表示，未来科技创新的两个重点是AI和5G。

龚宇感慨，自己除了睡觉，大部分时间都交给了工作，但在少有的闲暇时间里，比如航班上手机没有信号时，他会想一些很细节的事情，其中二分之一的时间里，他想的是科技创新。在他看来，未来技术创新趋势一个是AI，一个是5G。AI的先进算法加上5G的大带宽、低延迟、多连接特点不仅对无人驾驶至关重要，也会作用到视频行业，具体表现在个性化推荐、影音识别与合成以及视频轻应用化等方面。

另一个是原创内容。爱奇艺成立至今已有九年，龚宇回忆，自第二年起爱奇艺就开始制作原创内容，目前整个行业在原创内容上也已经积累了五年多，相对成熟。他表示，除了作为主赛道的破圈、爆款内容，爱奇艺还将把针对性的圈内专项内容作为一个主要发力点，即辅赛道。此外，内容上的创新，同样重要。

爱奇艺首席内容官兼专业内容业务群总裁王晓晖介绍，2019年爱奇艺的内容投入超过200亿，2020年的策略是内容大投入，将继续保持这一标准。他还透露，2019年自制大剧上线数量同比增长超63%，自制重点综艺上线数量同比增长超21%，投入和数量全面超越版权综艺。他就龚宇刚刚提到的辅赛道做出了进一步解释：剧集将集中在少女心、她情感、传奇路、正义观、合家欢五个方面，综艺将体现在音乐力、少年风、生活趣、新潮流、体育燃、TA时代六个方向。

会上，包括《大主宰》《鬓边不是海棠红》《爱情公寓5》《河神2》等在内的剧集一一公布，此外还有《这样唱好美》《奇葩说6》《青春有你2》《潮流合伙人》《乐队的夏天2》等综艺。王晓晖表示，未来一年，爱奇艺每个季度将有两档S级综艺，并就奥运季与体育季，打造、引进多项娱乐内容和体育赛事。