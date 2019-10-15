《英雄联盟》正版手游预约开启

IT之家10月15日消息 据腾讯官方消息，《英雄联盟》正版手游现预约开启，预约地址，点击此处。

本次预约活动时间为10月16日至《英雄联盟》正版手游不删档测试开启当天0点结束；预约后，礼包将以卡券形式发放至个人礼券中心，不删档测试开启后可兑换奖励。

据悉，《英雄联盟》正版手游基本与端游保持了一致，除了英雄联盟改名为符文之地外，游戏机制等方面都没怎么变。键鼠操作变为了转盘移动+技能释放等，具体其他信息尚不清楚。