微信回应云南账号被封禁：尽快联系警方，对因技术原因误关停的账号予以解封

据公安部刑侦局官方消息，针对中缅边境地区电信网络诈骗犯罪活动猖獗、严重侵害人民群众财产安全的情况，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室正在组织开展专项打击行动，决定自2019年10月14日起，对缅北部分电信网络诈骗活动严重区域的QQ、微信、支付宝、POS机等社交和支付账户采取封停措施。

微信官方今天下午回应，如有疑问，建议尽快联系公安部驻云南普洱工作站，公安机关将快速甄别，对因技术原因误关停的账号予以解封。

附通告：