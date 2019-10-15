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宣判“死刑”：微软将于12月16日关闭Windows Phone 8.1应用商店

2019-10-15 20:00:02来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月15日消息 微软在最新公布的技术支持文档中宣布Windows Phone 8.1应用商店将于2019年12月16日停用。

这意味着Windows Phone 8.1设备将不再能够下载新应用，安装它们以及接收更新。尽管已安装的应用程序将继续运行，但Microsoft警告称，一旦将应用程序从设备中删除便无法将其恢复。包括重置手机和使用Windows设备恢复工具（WDRT）都会导致所有应用程序消失而无法再被安装。

不过Windows 10 Mobile版本暂时不受影响，但到12月对这一操作系统的支持也将停止。微软敦促某些可以升级到Windows 10 Mobile的Lumia手机尽快升级，但年底的到期也意味着操作系统将不再被更新（包括任何其他安全更新），尽管该商店目前仍在运行。Windows 10移动版也已经是被淘汰的操作系统，因为其市场份额目前不到1%，在微软的推动下这些用户已经被转移到了Android平台。

“某些Lumia手机型号可以升级到Windows 10移动版。选择升级设备的用户应注意，Window 10 Mobile也已经不在支持范围内，对该系统的支持将于2019年底到期。这意味着操作系统将不再被更新（包括任何其他安全更新），尽管该商店目前仍在运行。”微软表示。

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关键词：微软Windows Phone 8.1Windows 10 Mobile

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