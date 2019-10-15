《英雄联盟》手游内测预约启动，《王者荣耀》将迎来“最强狙击”

猎云网今日获悉，热门MOBA游戏《英雄联盟》（LOL）将于明日开启同款手游内测预约通道，并于年底正式上线相应手游，意味着这款全世界最热门的PC端游戏，将正式与《王者荣耀》进行“正面交锋”。

尽管《英雄联盟》所属公司riot games由腾讯100%控股，但两款手游在类型、玩法、机制、用户定位上极有可能完全一致，正面碰撞几乎无法避免。

据网友披露的测试视频显示，《英雄联盟》手游与PC端游戏玩法一致，和《王者荣耀》类似，画风、界面、游戏设定也与原游戏相同，键鼠操作则改为转盘移动+技能释放，其它具体信息还未被曝光。

虽然官方还未正式发布相关公告和推广，玩家们先在微博、知乎等平台掀起热议，#英雄联盟手游预约#的话题更是在短时间内窜上微博热搜前五名。但令网友疑惑的是，有人发现《英雄联盟》手游预约通道曾短暂的在今日下午开通过，又在不久后进行了关闭或维护。

有游戏大V推测，上述消息本应是16日在《英雄联盟》10周年直播时公布，目前关闭预约通道可能是为了统一预约时间。

据了解，《英雄联盟》推出手游的消息最早出现于今年7月，当时该游戏主体公司riot games注册了相关商标，并在后续数月里持续放出手游正在制作的消息。

这些消息被看作是riot games对《王者荣耀》的试探，毕竟《王者荣耀》刚经推出时就备受争议，时常被吐槽在玩法、画风、地图甚至英雄上“照搬”《英雄联盟》。更有网友吐槽：“如果不是腾讯100%控股riot games，《王者荣耀》早就被告得倾家荡产了。”

此次《英雄联盟》推出手游也定然是得到腾讯默许，从外界看来两款游戏都属于腾讯旗下，即便因玩法、机制、受众雷同会产生激烈竞争，那也只是腾讯内部在“赛马”，目的无外乎激发项目潜力或覆盖《王者荣耀》未覆盖的其他手游玩家等。

据了解，2008年腾讯以天使投资的形式入股riot games，并在2011年花费2.31亿美元现金将持股比例从22.34%提升至92.78%，成为该公司最大股东。在后续三年腾讯继续看好《英雄联盟》多次加重投资，终于在2015年实现100%控股。这一系列操作也被外界视为腾讯投资、收购历上最成功的案例之一，凭借《英雄联盟》腾讯成为全世界电竞领域的佼佼者，并且这款游戏在过去一年为riot games带来了超过14亿美元的营收。

更重要的是，《英雄联盟》的影响力在全球范围内都十分显著，腾讯一直希望凭借《王者荣耀》打入国际手游市场，但反响并不十分乐观。《英雄联盟》的手游或许就承担者腾讯游戏进军全球的“野心”，毕竟其PC端和相应的电竞赛事均已在全球范围内掀起过“狂热浪潮”。