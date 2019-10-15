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华为P30/Pro手机10月17日开启EMUI10公测升级

2019-10-15 22:06:32来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月15日消息 消息 据花粉俱乐部官方消息， 华为P30/P30 Pro 10月17日开启EMUI10.0 公测升级。

适配机型

EMUI9.X系统C版本号查看方法：设置>系统>关于手机>版本号，括号中C及其后面的2位/ 3位数字，如版本号9.1.0.193(C00E190R1P21)，其C版本号为C00

注意事项

（1）升级公测版本前，请备份您的手机重要数据，并确认备份内容完整有效。避免升级后数据不兼容或其它意外情况导致数据丢失。

（2）升级公测版本前，请确保您的手机的当前版本在9.1.0.193上。（版本号查看方法：设置>系统>关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本列表上，请先升级到此版本）

（3）由于部分第三方应用老版本与安卓10不兼容，因此，升级公测版本前，建议您在华为应用市场尝试将应用更新至最新版本。

（4）请务必确保手机有6G以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置>存储）。

（5）请确保您的手机没有ROOT。

公测步骤

1、请在手机端通过“花粉俱乐部App > 论坛 >版块分类>全部版块> EMUI专区>升级尝鲜”，找到并阅读相关机型公测活动招募帖，了解相关事项后，点击“参与公测活动”。温馨提示：若公测活动尚未开启，“参与公测活动”按钮显示为“公测报名未开始”。

2、阅读华为公测协议，并点击“同意”。

3、阅读《关于华为公测与隐私的声明》，并点击“同意”。

4、点击“下载描述文件”，在弹出的“安装此网页配置文件以参与公测活动。是否允许按照？”对话框中，点击“允许”。

温馨提示：若您的机型不适配当前正在进行中的公测活动，点击“下载描述文件”将提示“无效的描述文件，安装终止”。

5、在弹出的“【华为公测】通知”中点击“同意”，即完成公测描述文件的配置与安装啦。

6、进入“设置>系统>软件更新”下载并安装，即可升级公测版本啦。

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关键词：华为P30 ProEMUI 10

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