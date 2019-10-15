谷歌Stadia云游戏将在11月19日正式上线

IT之家10月15日消息 在Google制造2019大会上，谷歌正式宣布了Stadia云游戏服务的发布日期。该游戏流媒体服务将于11月19日正式推出。

在发布时，谷歌Stadia仅支持Google制造的手机设备游戏。在今天添加Pixel 4和Pixel 4 XL之前，Stadia列表包括Pixel 3，Pixel 3 XL，Pixel 3a和Pixel 3a XL。谷歌Stadia Founder和Premiere Edition将“以收到预购订单的顺序”发货。

当你的包裹寄出时，你会收到一封电子邮件，不久之后，你将收到激活Stadia帐户和Stadia Pro的代码。

Google向游戏玩家推出Stadia Controller控制手柄。这款由Google制造配件可通过Wi-Fi直接连接到数据中心，以实现最低的延迟体验。也可以使用PlayStation DualShock 4、Xbox One控制手柄或任何其他标准设备。

谷歌Stadia下个月上线，需要Stadia Founder Edition或Premiere Edition。后者包括用于电视的控制器和Chromecast Ultra，以及三个月的Stadia Pro。Founder还可以选择唯一的用户名、徽章和好友通行证进行共享。

该套餐捆绑包在美国、加拿大和英国可用，而其他11个发行国家或地区以相同的129美元价格提供Premiere服务。