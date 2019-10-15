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谷歌Pixel Buds 2无线耳机正式发布：179美元，24小时续航

2019-10-15 23:03:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月15日消息 在谷歌发布会上，Google Pixel Buds 2正式发布。Pixel Buds 2将包括真正集成的带有语音控制功能的Google Assistant功能。就像你可以用手机一样，这意味着可以实现歌曲控制、翻译等等。

谷歌声称，该蓝牙无线耳机可以保持与手机的连接状态，在美式足球场，或者在室内三个房间之间都可以连接。

其设计旨在使耳机鳍与你的耳朵齐平，以帮助将其牢固地密封在你的耳朵内。混合入耳式设计意味着将它们放在耳朵中时，你将能够获得某种很好地隔离。

特殊的通风孔可以让周围的音频进入，它还可以根据周围的噪音动态调整音量。这些都是通过软件完成的，这意味着你在听音乐时无需触摸音量旋钮。

拨打或接听电话时，波束形成麦克风能够与语音加速度计一道完成接听你的语音，并能够检测通过颚骨的声音，从而获得更加准确的声音。

据介绍，Pixel Buds 2一次充电可以持续使用5个小时，使用随附的电池盒可以持续使用24个小时。目前尚不清楚这是持续的聆听歌曲时间还是通话时间。

Google Pixel Buds 2将于2020年春季上市，价格179美元。Pixel Buds 2耳机将提供黑色、白色、薄荷绿色和类似珊瑚色。

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关键词：Pixel Buds 2谷歌无线耳机

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