ODM智慧海派龙华工厂被曝倒闭关停

IT之家10月15日消息 根据近期流出的一份海派龙华分公司公告说明，表示该公司长期生产经营困难，已无法继续经营，公司研究决定，拟于2019年11月15日关闭龙华分公司观澜生产基地，自2019年10月14日起，基地全员正式停工。

资料显示，海派通讯于2015年被航天通信收购，后更名为智慧海派。根据官网介绍，智慧海派科技有限公司是中国航天科工集团有限公司旗下上市公司航天通信控股集团有限公司控股的一家国际领先的智能终端设计及制造商、智能系统解决方案提供商和智慧运营服务商。

智慧海派是中国移动、中国联通、中国电信等运营商和乐视、联想、中兴、酷派、HTC、Pioneer、JVC、海康威视、大华、松下等知名品牌商的核心合作商及生产厂家。

10月15日，航天通信控股集团股份有限公司发布公告，近期，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于航天通信控股集团股份有限公司股份被冻结相关事项的监管工作函》(上证公函【2019】1038号，以下简称“监管工作函”)。根据要求，公司就监管工作函所涉及相关问题进行了核查，并发现公司存在如下风险：

公司下属子公司智慧海派科技有限公司(以下简称“智慧海派”)目前存在以下风险：第一，智慧海派应收款项出现大额逾期情况，截至目前应收账款余额57.04亿元，逾期金额44.59亿元，占应收账款总额78.17%；资金链断裂，银行贷款和应付供应商款项等出现普遍逾期；第二，由于资金的影响，开工率不足，营业收入等主要财务指标出现大幅下滑；第三，2016年公司将智慧海派纳入合并报表范围，智慧海派2016-2018年净利润分别为3.29亿元、3.56亿元和4.03亿元，分别占公司合并报表净利润的133.51%、142.95%和106.17%，但经核查智慧海派存在业绩虚假的情形，目前公司正聘请中介机构对智慧海派以前年度业绩完成情况进行全面核查，智慧海派将根据核查结果，对以前年度报表进行追溯调整。

同时公司面临如下风险：第一，智慧海派出现的上述风险事项可能会传导至公司，截至目前公司为智慧海派借款提供担保4.5亿元，若智慧海派借款到期后无力偿还，公司将承担担保责任；公司另有向智慧海派提供内部借款8.13亿元，对智慧海派业务往来应收款2.09亿元，存在无法收回的风险；第二，由于智慧海派存在业绩虚假的情形，根据中介机构对智慧海派核查的结果，本公司须对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，由此可能会导致公司前期业绩亏损，并存在暂停上市或终止上市的风险。

公司将对智慧海派出现的问题进一步核查并力争早日核查清楚，积极采取措施化解智慧海派目前存在的风险，尽最大努力保障投资者的合法利益。