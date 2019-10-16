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华为宣布向公开市场推出首款4G通信芯片Balong 711

2019-10-16 6:36:44来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月16日消息 据微信公众号华为麒麟，近日，华为旗下子公司上海海思技术有限公司向物联网行业宣布推出首款华为海思LTE Cat4平台Balong 711。这款芯片自2014年发布以来承载了海量发货应用，支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM多模制式，为物联网行业客户提供高速、可靠的网络连接解决方案。

据官方介绍，Balong 711套片包含三颗芯片：基带芯片Hi2152、射频芯片Hi6361、电源管理芯片Hi6559，平台目前已大量应用于各行各业，全球累计出货量约1亿套。上海海思Balong 711芯片是最早开发的4G Modem芯片之一，已完成全球超过100家主流运营商的认证。

上海海思Balong 711芯片支持Open CPU，降低整机开发难度，加速整机产品上市时间，提升客户整机产品竞争力。目前推出多种Open CPU解决方案，覆盖资产追踪、共享单车、POS刷卡等应用，同时该模组具有丰富的硬件接口，支持千兆网卡、多路UART、SDIO、PCM、PCIe等接口，可灵活应用于工业路由、车联网、新零售、共享经济等传统及新型领域。

基于上海海思丰富的业务芯片平台，4G Balong 711可与视频、TV、AI、WiFi等芯片搭配使用，提供4G+视频/4G+AI/4G+TV/4G+WiFi等不同的解决方案满足场景需求，为客户提供差异化优势和降低整体成本。

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关键词：华为麒麟

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