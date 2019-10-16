谷歌Pixel 4/XL真机上手体验

IT之家10月16日消息 谷歌昨晚正式发布了Pixel 4和Pixel 4 XL，采用了跟前代非常不同的设计，后部的指纹传感器和Pixel标志性“双色窗口”设计已经一去不复返。

像去年一样，整个Pixel 4都是用金属和玻璃制成的，金属边框均为黑色，整个边框上均具有哑光涂层。至于设备背面的玻璃，不同颜色的版本将获得不同的质感。黑色的Pixel 4是一种光滑的纹理，容易出现指纹。白色和橘黄色型号则具有哑光质感。

值得注意的是相机是凸起的，这是为了容纳双镜头，谷歌选择了一个方形凸块，虽然不算太大，但比前几代Pixel更引人注目。

手机正面两侧有薄边框，底部边框也不大，但顶部有较大边框，但总体并不算难看。值得一提的是，顶部边框中有运动感应手势的Soli雷达芯片，可以通过手势操作控制手机。

配置方面，谷歌Pixel 4配备一块5.7英寸、分辨率2220*1080的屏幕，而谷歌Pixel 4 XL配备一块6.3英寸、分辨率3200*1800的屏幕，两者均为OLED显示屏，均支持90Hz刷新率。

谷歌Pixel 4和4 XL均搭载高通骁龙855处理器，配备6GB+64GB/128GB机身存储规格，后置1200万像素主摄（索尼IMX363）+1600万像素远摄（2倍变焦，索尼IMX481）+ToF镜头，前置800万像素单摄（索尼IMX520）；此外，Pixel 4 支持实时HDR+，支持两倍光学变焦，配备 Soli微型雷达，在靠近手机时无需抬起唤醒，手机会自动亮屏，并且支持隔空手势，谷歌表示其隔空手势支持所有光线条件；安全方面，谷歌表示Pixel 4和4 XL拥有目前最快的面部解锁系统。

其他方面，谷歌Pixel 4和4 XL没有3.5mm耳机孔，采用Type C接口；谷歌Pixel 4和4 XL电池容量分别为2800mAh和3700mAh，两者均支持18W有线快充及10W无线快充。

谷歌Pixel 4 6+64GB售价799美元（约5656元）、6+128GB售价899美元（约6364元），Pixel 4 XL 6+64GB售价899美元（约6364元）、6+128GB售价999美元（约7072元）。Pixel 4和4 XL现在已可预约，10月24日正式开售。