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京东10.16领券：苏泊尔满299减100，铭瑄RTX2070显卡3599元

2019-10-16 10:28:23来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

10月16日，苏泊尔满299-100，生鲜满299减150，链物节万种商品40到150元等8张券，羽绒服满499减100；铭瑄 RTX2070 Super 电竞之心 8G GDDR6 显卡秒杀价3599元，送保3年；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

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