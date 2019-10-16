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Walkman40周年：索尼推出NW-A100系列播放器，还有限量版本

2019-10-16 15:01:07来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月16日消息 今日下午索尼举行“Walkman40周年”媒体发布会，NW-A100系列音乐播放器正式发布；此外，还有NW-A100TPS“Walkman40周年”限量版播放器，这些产品价格为2099元起。

据了解，索尼NW-A100系列采用铝制机身和高品质的薄膜电容器，终端区域采用较厚的涂层，实现通透宽广的高频范围和自然的音质。高音质电阻器（32mm×16mm）作为耳机输出的LC滤波器；还使用无磁镀铜来消除磁性失真，实现可扩张、高度透明、出色的音质。

索尼NW-A100系列采用新Android 9.0系统，可安装第三方App，支持多种音乐来源。这款播放器的尺寸为97.3×54.8×11mm，采用3.6英寸1280×720。

此外，为了致敬1979年问世的首款Walkman TPS-L2，使用NW-A100系列播放歌曲时，屏幕界面将会根据歌曲格式自动调整为不同的磁带样式。

除了常规版本，为了庆祝TPS-L2 Walkman问世40周年，索尼推出了Walkman40周年限量款NW-A100TPS。包装盒模仿原始的TPS-L2包装盒，内含NW-A100系列Walkman一台、背面有40周年徽标；带有TPS-L2风格的皮套和40周年贴纸等。

价格方面，NW-A100系列2099元起，NW-A100TPS“Walkman40周年”限量版价格为2699元。

NW-A100TPS“Walkman40周年”限量版：点此了解

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关键词：Walkman索尼播放器

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