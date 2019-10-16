352空气净化器Y100C发布，还有M30甲醛检测仪、Skin加湿器

IT之家10月16日消息 今日352在北京召开2019旗舰新品发布会，一次性推出4款产品，分别为M30甲醛检测仪、空气净化器Y100和Y100C、Skin加湿器。

M30甲醛检测仪采用多个传感器，搭配FATH—Fusin科学算法，可以满足日常家用，检测室内甲醛含量。

发布会上，352推出了空气净化器新机Y100和Y100C，这两款新品延续了352旗舰产品白色机身，灰色顶部的经典配色，采用双面进风顶部出风的科学结构。与上一代相比，这两款净化器最大的亮点是增加了智感模式。空气净化器能够根据室内的污染程度，自动开关机净化。在夜间自动开机时，会启动较低档位，且不会开启屏幕。

在具体参数上，Y100C是352旗舰款全效空气净化器，甲醛CADR值高达650m³/h，颗粒物CADR值高达950m³/h。同时Y100C还具备精准的甲醛、PM2.5双数显功能。在堆料方面，Y100C内置5层多配置改性活性炭，官方介绍Y100C甲醛净化能力提升70%，3分钟就可将20㎡房间净化一遍。

另一款空气净化器Y100主要定位于除霾，净化能力方面颗粒物CADR值1000m³/h，甲醛CADR值350m³/h。

在此次发布会中还推出了352首款加湿器——Skin加湿器，这款加湿器采用自然蒸发技术，拥有650ml/h的超大加湿量。这款加湿器最大的亮点就是Skin模式，可以自动通过感知室内空气温度和湿度情况，调整加湿情况，并且加湿过程0水雾。

据悉，这4款新品将与16日在天猫和京东平台进行首发，现在可以参与双11预购。

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