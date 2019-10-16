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京东：自营品类现在都可以选择京尊达服务

2019-10-16 19:28:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月16日消息 近期，京东物流“京尊达”进一步升级，服务范围从此前的高值商品扩展至京东自营全部品类订单（大件、生鲜除外），从特定场景配送升级为消费者提供暖心配送、节日定制、私人订制等个性化场景服务，消费者只需在订单提交页面选择“京尊达”，即可享受专人专车、专属客服、专属场景下的贴心配送。

用户在订单提交页面选择“京尊达”即可享受服务。

京东物流于2017年6月推出“京尊达”业务，为客户提供行业内独一无二的尊享高端服务体验，依托强大的服务能力，在派送末端由经过严格商务礼仪培训的高颜值快递员，身着黑西装、白手套，以新能源车为“座驾”，为用户带去专人、专车、专送的特色服务。

对于客户选择的京尊达商品，配送时全程“呵护”备至，从专门的存储区域到定制礼盒包装，快递员需要对商品本身也进行充分的认知后才能上岗。同时，客服团队也由专属人员负责，一对一解决客户问题，满足不同需求。

此次升级后，可提供京尊达服务的商品从特殊品类扩展至京东自营全部品类订单（大件、生鲜除外），用户下单时在订单提交页一键即可选择。服务品质不变的同时，京尊达的定制化服务将更具特色，消费者不仅可以下单为家人、朋友、恋人带来惊喜，还可以选择情人节、纪念日、生日等不同的节日场景定制，用尊享配送帮助自己传情递意、赠礼致谢。

目前，京尊达升级服务已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、武汉、西安、杭州9个城市的消费者和商家。

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关键词：京东

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